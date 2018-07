Tradičné preplávanie Balatonu sa uskutoční v sobotu 14. júla

Na ilustračnej snímke Balaton pri mestečku Tihany. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 12. júla (TASR) - Tradičné preplávanie "maďarského mora", ktorého 36. ročník v tomto roku už dvakrát museli odložiť, sa uskutoční v sobotu 14. júla.Rozhodnutie padlo, ako vyplýva z oznámenia organizátorov sprostredkovaného tlačovou agentúrou MTI, na základe meteorologickej prognózy observatória v Siófoku a so súhlasom veliteľa tamojších bezpečnostných zložiek.Organizátori očakávajú na štarte i v tomto roku tisícky záujemcov, na ktorých bude čakať trať dlhá 5200 metrov medzi oboma brehmi jazera. Štart bude, ako obvykle, v Révfülöpe a cieľ v Balatonbogláre. Prví plavci by sa na trať mali vydať okolo 7.30 hod, poslední okolo 12.00 hod.Všetci účastníci by si mali priniesť na štart potvrdenie o spôsobilosti od lekára. V prípade, že ho nebudú mať, sa budú môcť priamo na mieste podrobiť lekárskemu vyšetreniu.Aj tentoraz budú pohyb plavcov monitorovať posádky desiatok rôznych plavidiel pozdĺž celej trasy, aby boli v prípade potreby schopní mimoriadne rýchlo reagovať.Podujatie sa pôvodne malo uskutočniť 30. júna 2018, avšak najskôr ho odročili na sobotu 7. júla, aby sa napokon reálne preložilo na 14. júla.