Tradičný eLearning v logistike už nestačí

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (OTS) - Slúži nielen na oddych počas pracovnej doby, ale aj vzdelávanie formou e-learningových školení.“ vysvetľuje, zodpovedná za vedenie ľudských zdrojov.Pre Mackovčákovú ako tvorcu školení je podstatné vedieť, či nový zamestnanec po zapracovaní vidí veľké rozdiely medzi školením a reálnym procesom. Takáto forma výmeny je nevyhnutná, aby v GW zistili, či majú proces a školenie uchopené správne. Zmeny dokážu zapracovať za niekoľko minút, školenie je rýchlo aktualizované a opäť dostupné.,“ dopĺňaA ako to vlastne funguje v praxi? V oddychovej zóne sú umiestnené tablety, ku ktorým má prístup každý zamestnanec. HR oddelenie priraďuje školenia a zamestnanci si ich nájdu vo svojom profile. Školenia sú na jednej strane všeobecné, aby noví kolegovia vedeli, v akej firme pracujú. Mali by mať prehľad o histórii, o tom čo sa plánuje, a aké produkty sú aktuálne.,“ upozorňujeŠkolenia na tabletoch sú totiž prvým vstupom do vnútorných procesov firmy a produktov. Od nikoho sa neočakáva, že po absolvovaní jedného školenia na tablete si bude 100% istý ako postupovať. Preto sú v oboch skladoch umiestnené veľké televízory. Všetky školenia sú spracované aj ako video, ktoré beží celý deň, stačí sa len pristaviť a pozrieť si ho. Takýto spôsob učenia dokáže zabezpečiť, že všetci majú rovnaké informácie.