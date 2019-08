TRAGÉDIA: Belgičan Lambrecht zomrel po páde na Okolo Poľska

Bjorg Lambrecht. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zabrze 5. augusta (TASR) - Pondelňajšiu 3. etapu cyklistických pretekov Okolo Poľska poznačila tragédia. Dvadsaťdvaročný belgický cyklista Bjorg Lambrecht z tímu Lotto–Soudal zomrel po prevoze do nemocnice v juhopoľskom meste Rybnik, keď počas etapy narazil v daždivom počasí hlavou do betónového priepustu pri ceste.Lambrechta oživovali už priamo na mieste nešťastia, neskôr ho previezli sanitkou do nemocnice. Jeho zdravotný stav totiž neumožňoval letecký transport. Napokon sa lekárom nepodarilo jeho život zachrániť, zomrel na operačnom stole.citovala hovorca nemocnice v Rybniku Michala Sieroňa poľská verzia portálu Eurosport.Smrť Lambrechta potvrdil aj jeho tím Lotto–Soudal.napísal na sociálnej sieti.