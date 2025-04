Tragédia, ktorá otriasla Slovenskom: Smrť troch dievčat v Spišskom Podhradí stále nemá vinníka

7.4.2025 (SITA.sk) - V prípade minuloročnej tragédie v Spišskom Podhradí (okres Levoča), pri ktorej zahynuli tri dievčatá, zatiaľ nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe. Dôvodom je, že zatiaľ nebol vypracovaný znalecký posudok z odvetvia cestnej dopravy. Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová Dievčatá Lucia, Sofia a Katarína zo Starej Ľubovne smerovali v sobotu 6. apríla na stretnutie mladých s biskupom Františkom Trstenským, ktoré sa malo konať v Spišskej Kapitule, súčasti mesta Spišské Podhradie. O život prišli po tom, ako do nich neďaleko biskupského sídla narazil stojací autobus, ktorý sa dal náhle do pohybu. Siedmi ľudia sa pritom zranili.„V prípade tragickej dopravnej nehody v Spišskej Kapitule bolo vykonaných množstvo procesných úkonov, výsluchy svedkov – poškodených, svedkov, boli zabezpečené znalecké posudky z odboru zdravotníctva, odvetvia súdneho lekárstva, odvetvia úrazovej chirurgie,“ doplnila hovorkyňa. Obete nešťastia si v pondelok o 17:00 pripomenú výročnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Predsedať jej bude práve biskup Trstenský.Na dievčatá budú spomínať aj v ich rodnom meste. Presne rok od ich pohrebu, 10. apríla, sa v skanzene pod Ľubovnianskym hradom uskutoční Pamätný deň bielych ruží. Počas spomienkového podujatia vystúpia speváčky Sima Magušinová a Dominika Gurbaľová, i Detský spevácky zbor Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. Koncom apríla sa zase symbolicky v Starej Ľubovni uskutoční aj ďalšie podujatie – Jubileum mladých. Pôjde o stretnutie mladých veriacich s biskupom Františkom Trstenským a vladykom Jonášom Maximom.