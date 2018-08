TRAGÉDIA na maďarskej diaľnici: Pri zrážke kamiónov zomrel človek

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR HaZZ Bratislava Foto: TASR - KR HaZZ Bratislava

Budapešť 6. augusta (TASR) - Jeden človek zomrel, dvaja sa zranili ťažko a jeden ľahšie v pondelok dopoludnia na maďarskej diaľnici M5 pri obci Táborfalva, kde sa v smere do Budapešti zrazili tri kamióny.Polícia Peštianskej župy pre agentúru MTI uviedla, že vozidlá sa z bezprostredne neznámych príčin zrazili na 56. kilometri diaľnice spájajúcej hlavné mesto so Segedínom a maďarsko-srbskými hranicami.Nehodu neprežil jeden z cestujúcich nákladného auta. O štátnej príslušnosti posádok kamiónov polícia zatiaľ bližšie neinformovala.Podľa hovorcu Úradu civilnej ochrany Peštianskej župy Attilu Csámpaiho kamióny neprevážali nebezpečné látky.Polícia daný úsek diaľnice uzatvorila a vozidlá smerujúce do Budapešti presmerovala pri meste Lajosmizse na štátnu cestu č. 5, kde sa vytvorili kolóny s dvojhodinovým čakaním.