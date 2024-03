TRAGÉDIA V BALTIMORE: Po náraze lode sa zrútila časť mosta (video)

V meste Baltimore v americkom štáte Maryland sa v noci na utorok zrútila časť mosta, keď doň v narazila veľká loď.



Okolo 01.30 h ráno miestneho času narazilo do jedného pilierov mosta Key Bridge (Francis Scott Key Bridge) nákladné plavidlo. Časť mosta sa zrútila a loď začala horieť a potopila sa.



Viaceré autá sa z poškodeného mosta zrútili do rieky Patapsco. Informácie o prípadných obetiach alebo zranených neboli bezprostredne známe.



"Pre incident na moste I-695 Key Bridge sú všetky jazdné pruhy uzavreté v oboch smeroch. Doprava sa odkláňa," uviedol marylandský dopravný úrad na platforme X.



Video z udalosti sa šírilo prostredníctvom sociálnych sietí. Starosta Baltimoru Brandon M. Scott uviedol, že záchranári pátrajú prinajmenšom po siedmich osobách, ktoré zrejme spadli do vody.

V Baltimore po zrútení mosta po náraze lode pátrajú v rieke po najmenej 20 ľuďoch, posádka plavidla je v poriadku. Na moste Francis Scott Key Bridge sa v čase nehody nachádzalo niekoľko vozidiel.

Do piliera mosta narazila nákladná loď Dali plávajúca pod singapurskou vlajkou. Podľa webu MarineTraffic.com plavidlo opustilo Baltimore o jednej hodine ráno miestneho času a smerovalo do Kolomba na Srí Lanke.

Loď vlastní Synergy Marine Group. Spoločnosť tvrdí, že spolupracuje s úradmi. Príčinu nárazu zatiaľ nestanovili.