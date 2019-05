TRAGÉDIA V BUDAPEŠTI: Potopila sa výletná loď, obetí pribúda

Počas noci boli policajti i záchranári v Budapešti v akcii. Foto: TASR/AP Počas noci boli policajti i záchranári v Budapešti v akcii. Foto: TASR/AP

Južná Kórea poskytne pomoc pri hľadaní nezvestných

Budapešť 30. mája - Počet obetí, ktoré si v stredu večer vyžiadala nehoda výletnej lode v Budapešti, stúpol na sedem. Informovala o tom vo štvrtok internetová stránka komerčnej televízie ATV s odvolaním sa na hovorcu záchrannej služby OMSZ Pála Győrfiho.Podľa jeho slov viacerých ľahšie zranených turistov previezli do nemocníc, väčšina z nich bola podchladená.Verejnoprávna televízna stanica M1 citovala vyjadrenie ministerstva vnútra, podľa ktorého sa na Dunaji zrazili dve plavidlá, z ktorých sa jedno potopilo. Po nezvestných pátra v rozvodnenej chladnej rieke v silnom daždi 14 záchranárskych jednotiek.Policajný hovorca Kristóf Gál na tlačovej konferencii vo štvrtok nadránom spresnil, že výletnou loďou sa plavilo 33 turistov z Južnej Kórey a posádka - dvaja maďarskí občania. Dodal, že maďarskí potápači s prístrojmi pátrajú po nezvestných na celom dolnom maďarskom úseku Dunaja.Tlačová agentúra Jonhap potvrdila s odvolaním sa na juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí, že sedem obetí pochádza z Južnej Kórey.Podľa televízie M1 sa výletná loď mohla zraziť s veľkou osobnou loďou. Po zrážke sa menšie plavidlo prevrátilo a rýchlo sa potopilo. Záchranárom sa z koryta rieky podarilo zachrániť 14 turistov, jedného človeka museli oživovať.Jednu obeť vytiahli záchranári pri ostrove Csepel, zhruba sedem kilometrov od miesta nehody, a druhé mŕtve telo našli pri moste diaľničného obchvatu M0, ktorý je vzdialený až 16 kilometrov. Hladina Dunaja je pre pretrvávajúce dažde vysoká. Vrak potopenej lode zatiaľ nenašli.



Južná Kórea poskytne pomoc pri hľadaní nezvestných juhokórejských turistov po tom, ako sa výletná loď potopila v stredu večer na Dunaji v Budapešti, pričom zahynulo najmenej sedem ľudí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Ministerstvo zahraničných vecí v Soule uviedlo, že vyšle do maďarského hlavného mesta 18-členný tím rýchlej reakcie, aby pátral po členoch skupiny juhokórejských turistov, ktorí boli na palube plavidla. Juhokórejský prezident Mun Če-in nariadil využiť "všetky dostupné zdroje" na podporu záchrannej operácie v Maďarsku.



Podľa juhokórejského rezortu diplomacie sa výletnou loďou plavilo v hustom daždi 33 turistov z Južnej Kórey a posádka - dvaja maďarskí občania. Ich loď sa zrazila s väčším plavidlom a potopila sa. Sedem ľudí sa podarilo zachrániť a previezť do nemocnice, kde sú údajne v stabilizovanom stave. Pátranie pokračuje po ďalších 19 občanoch Južnej Kórey, dodalo ministerstvo s tým, že sedem obetí pochádzalo práve z tejto krajiny. Nezvestní sú aj dvaja maďarskí členovia posádky.



Agentúra Jonhap uviedla, že potopenú loď s názvom Hableány (Morská panna) lokalizovali v blízkosti mosta neďaleko budovy maďarského parlamentu.



Policajný hovorca Kristóf Gál na tlačovej konferencii vo štvrtok nadránom uviedol, že maďarskí potápači s prístrojmi pátrajú po nezvestných na celom dolnom maďarskom úseku Dunaja.

Výberová chronológia lodných havárií v Európe za posledné dva roky



17. októbra 2017

Rakúsko: Za hustej hmly na dolnorakúskom úseku Dunaja došlo k zrážke motorovej nákladnej lode zo Slovenska s riečnym trajektom premávajúcim na trase Klosterneuburg-Korneuburg. Slovenské plavidlo smerovalo do Viedne.



27. decembra 2017

Nemecko: Dvadsaťpäť ľudí utrpelo zranenia v nemeckom meste Duisburg, kde výletná loď plaviaca sa po Rýne narazila do piliera diaľničného mosta. Na palube lode Swiss Crystal smerujúcej do Holandska sa v čase nehody nachádzalo 129 osôb z krajín Beneluxu.



20. marca 2018

Nemecko: Dve osoby utrpeli ťažké zranenia pri zrážke dvoch plavidiel na Rýne, ku ktorej došlo pri Xantene v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Do menšieho plavidla narazila a fakticky ju "zrolovala" väčšia motorová loď. Kapitán menšieho plavidla a jeho manželka utrpeli zranenia.



11. júna 2018

Rusko: Jedenásť ľudí prišlo o život a ďalších päť bolo zranených pri zrážke katamaranu a remorkéra neďaleko Volgogradu vo večerných hodinách. Katamaran so 16 ľuďmi na palube sa prevrátil, cestujúci po zrážke vypadli cez palubu. V krvi kapitána katamaranu našli 2,17 promile alkoholu.



24. júla 2018

Španielsko: Pri požiari na turistickom katamarane, ku ktorému došlo v Galícii na severozápade Španielska, sa zranilo 37 osôb. Viacero pasažierov skočilo z trajektu do vôd mora, pretože v čase vypuknutia požiaru sa plavidlo nachádzalo ešte neďaleko pobrežia. Všetkých 49 cestujúcich sa podarilo dostať do bezpečia.



30. júla 2018

Čierna Hora: Dvaja poľskí turisti, 39-ročný kapitán plachetnice a 46-ročná žena, zahynuli pri zrážke plachetnice s motorovou jachtou, ku ktorej došlo v zátoke pri čiernohorskom polostrove Luštica. Na oboch plavidlách sa v čase nehody nachádzalo 11 ďalších ľudí vrátane siedmich detí. Nikto ďalší pri nehode zranenia neutrpel.



4. augusta 2018

Taliansko: Dvaja talianski rybári prišli o život po tom, ako sa neďaleko pobrežia benátskeho ostrova Lido zrazil ich rybársky čln s malým motorovým člnom. Pri kolízii utrpeli menšie zranenia štyria Benátčania vo veku 20 rokov, ktorí sa nachádzali na palube motorového člna.



11. októbra 2018

Nemecko: Po náraze tankeru do mosta cez kanál Rýn-Herne v meste Castrop-Rauxeli prišiel o život kapitán plavidla, 50-ročný občan Nemecka. Traja ďalší členovia posádky vyviazli bez ujmy na zdraví.



3. februára 2019

Čierna Hora: Štyria ľudia zahynuli v Čiernej Hore, kde sa na Skadarskom jazere prevrátil čln s pútnikmi. Päť osôb incident prežilo. Bol medzi nimi aj mních zo Srbska, ktorý pútnikov prepravoval po skončení bohoslužby vo Vranjinskom kláštore vzdialenom približne 20 kilometrov od čiernohorskej metropoly Podgorica.



20. marca 2019

Holandsko: Približne 200 cestujúcich evakuovali z paluby výletnej lode po zrážke s nákladným plavidlom, ktoré viezlo autá. K zrážke došlo na rieke Waal na východe Holandska. Výletná loď následkom zrážky vrazila do piliera železničného mosta ponad rieku, čo spôsobilo vážne poškodenie plavidla a požiar. Nik nebol zranený.



24. mája 2019

Rakúsko: Život 29-ročného lodníka zo Srbska si vyžiadala nehoda slovenskej tlačnej zostavy na úseku Dunaja pri meste Mauthausen v severnom Rakúsku. Plavidlá sa pri vchádzaní na Dunaj z prítoku Enns mierne vzpriečili, pričom došlo ku kolízii s pilierom miestneho mosta. Pri náraze muž vypadol z lode cez zábradlie vysoké iba 40 centimetrov, pričom nemal na sebe záchrannú vestu.



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR