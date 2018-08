TRAGÉDIA V ČEĽADICIACH: Pri nehode tam prišiel o život 20-ročný muž

Pri dopravnej nehode v Čeľadiciach prišiel o život 20-ročný muž. Foto: TASR/KR PZ Nitra Foto: TASR/KR PZ Nitra

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čeľadice 22. augusta (TASR) – Pri dopravnej nehode prišiel v stredu v Čeľadiciach v okrese Nitra o život 20-ročný muž. Nehoda sa stala približne o pol siedmej ráno. Informovala o tom polícia.dodala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.Vodič Peugeota utrpel pri nehode ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol. Dvaja spolujazdci z Peugeotu boli ľahko zranení, 33-ročný vodič Volkswagenu bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Dychová skúška na alkohol bola u neho negatívna. Prípadné požitie alkoholu u nebohého vodiča bude zisťované pri pitve, uviedla Bruchterová.K vyšetrovaniu dopravnej nehody bol na mieste pribraný znalec z odboru cestnej dopravy. Vo veci prebieha vyšetrovanie pre prečin usmrtenia.