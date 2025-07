Tragédia v Los Angeles. Muž úmyselne narazil autom do ľudí pred klubom, siedmi sú v kritickom stave – FOTO

20.7.2025 (SITA.sk) - Vodič, ktorý v sobotu nadránom úmyselne vrazil autom do davu pred nočným klubom v Los Angeles, čelí obvineniu z útoku so zbraňou. Incident si vyžiadal 30 zranených, z toho sedem je v kritickom stave. Podľa polície bol 29-ročný Fernando Ramirez po vyhodení z klubu The Vermont Hollywood v East Hollywood úmyselne nasmeroval svoje vozidlo do skupiny ľudí čakajúcich pred podnikom.Po náraze ho rozvášnený dav vytiahol z auta a napadol, pričom ho jeden z prítomných postrelil. Ramirez je po operácii v nemocnici a zostáva v policajnej väzbe. Polícia naďalej pátra po strelcovi, ktorý z miesta ušiel. Na mieste zasahovalo viac ako 100 hasičov, zranenia utrpelo 18 žien a 12 mužov vo veku od 20 do 30 rokov. Šesť osôb je vo vážnom stave, desať utrpelo ľahké zranenia, sedem opustilo nemocnicu napriek odporúčaniu lekárov.Podľa svedkov boli mnohí ľudia v rade pred klubom, pri stánku s rýchlym občerstvením alebo čakali na parkovanie, keď do nich vodič narazil. Starostka Los Angeles Karen Bassová označila incident za „srdcervúcu tragédiu“ a prisľúbila dôkladné vyšetrovanie. Klub The Vermont Hollywood vyjadril na sociálnych sieťach hlbokú ľútosť nad udalosťou.