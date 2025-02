Tragédia v Moste pri Bratislave. Leteckí záchranári pomáhali robotníkovi, ktorého zasypala hlina

27.2.2025 (SITA.sk) - Leteckí záchranári pomáhali robotníkovi, ktorého v Moste pri Bratislave zasypala hlina. Ako informuje Letecká záchranná služba na sociálnej sieti, po pristátí vrtuľníka priamo v areáli si lekár leteckých záchranárov prevzal pacienta od zasahujúcich záchranárov do svojej starostlivosti.„46-ročný muž utrpel poranenie hrudníka, chrbtice a panvy, bol pri vedomí a so záchranármi komunikoval," uviedli. Po ošetrení a podaní liečby zraneného muža preložili na palubu a v stabilizovanom stave letecky previezli do Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov.Na záchrane muža uviaznutého vo výkopovej šachte pracovali aj seneckí hasiči. Ako informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti, udalosť sa stala v stredu 26. februára popoludní.„Postihnutá osoba mala nohy zasypané na dne šachty. Hasičom sa podarilo stabilizovať stenu výkopu, ktorá siahala do hĺbky takmer štyri metre, lopatami a rukami vyhrabali zem okolo pacienta a po konzultácii so záchranármi osobu vytiahli pomocou nosidiel," uviedli hasiči.