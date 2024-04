TRAGÉDIA V SPIŠSKOM PODHRADÍ: Autobus zrazil ľudí, traja mŕtvy a sedem zranených

Počet mŕtvych po sobotňajšej tragickej nehode autobusu v Spišskom Podhradí pri Spišskej Kapitule, okres Levoča, stúpol na troch. Oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) počas brífingu v Spišskom Podhradí. Podľa neho išlo o mladé dievčatá. Jedno ďalšie dievča je vo vážnom stave a bojuje o život v košickej nemocnici.



Podľa ministra vnútra evidujú aktuálne po nehode celkom troch mŕtvych a siedmich zranených, z toho je jedna osoba zranená ťažko. "Na mieste je znalec, ktorý prešetruje, čo sa vlastne stalo. Nejaké informácie máme, ale nebudeme o nich informovať. Počkáme si, kým bude dokončené vyšetrovanie," poznamenal Šutaj Eštok.



K dopravnej nehode došlo ráno. Podľa polície sa autobus z neznámych príčin pohol a deti, ktoré stáli pred ním a vystupovali, sa dostali podeň. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskom Podhradí.

Počet zranených po nehode v Spišskom Podhradí stúpol na osem ľudí





Počet zranených po nehode autobusu v Spišskom Podhradí pri Spišskej Kapitule v okrese Levoča stúpol na minimálne osem ľudí. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.



"Záchranári na mieste ošetrili osem pacientov a dve ženy vo veku 17 a 18 rokov žiaľ utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla Klimešová. Hovorkyňa priblížila, že záchranári boli vyslaní k nehode, pri ktorej mal autobus zraziť niekoľkých ľudí.



Záchranári do nemocníc v Levoči, Prešove, Krompachoch, Spišskej Novej Vsi a Košiciach transportovali viacerých mladých ľudí vo veku od 14 do 17 rokov s otvorenými ranami či polytraumami a zlomeninou. Na mieste ošetrili aj 60-ročného muža a 24-ročnú ženu v stave emočného stresu.



"Najťažšie zranenia utrpela 17-ročná žena, ktorá bola s polytraumou po resuscitácii transportovaná do nemocnice v Spišskej Novej Vsi, 15-ročná žena, ktorú záchranári previezli do nemocnice v Košiciach s polytraumou a tiež 16-ročný muž s poranením hlavy, brucha, drieku a panvy," dodala Klimešová.



Na miesto boli vyslané aj dva záchranárske vrtuľníky. "Popradská posádka záchranárskeho vrtuľníka, ktorá bola vyslaná na miesto nešťastia ako prvá, si do starostlivosti prevzala 17-ročné dievča, ktoré utrpelo vážne poranenia viacerých častí tela," uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková. Dodala, že druhá posádka priletela na pomoc z Košíc a od zasahujúcich záchranárov si prevzala 16-ročné dievča, ktoré utrpelo taktiež vážne poranenia viacerých častí tela.



Podľa Ministerstva vnútra SR sa nehoda stala na cirkevnom stretnutí mladých veriacich, autobus tam zrazil desať ľudí.



Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že autobus sa z neznámych príčin pohol a deti, ktoré stáli pred ním a vystupovali, sa dostali podeň. Polícia na sociálnej sieti spresnila, že sa nehoda stala v sobotu krátko po 8.00 h. Vyžiadala si obete, ako aj ľahko a ťažko zranené osoby.



Na základe volania na tiesňovú linku 155 vyslali k nehode pozemné ambulancie a vrtuľníky leteckej záchrannej služby.

Biskup Trstenský po tragickej nehode na Spiši vyjadril blízkosť pozostalým



Spišský diecézny biskup František Trstenský vyzval Slovákov, aby sa zjednotili a mysleli na rodiny pozostalých a zranených po sobotňajšej tragickej nehode autobusu na Spiši. Uviedol, že sa stretol s otcami oboch obetí nehody.



"Ťažko sa mi hľadajú slová. Vyjadrujem blízkosť pozostalým. Cítim veľkú bolesť a smútok, lebo sú to mladí, ktorí sem prišli, aby sa modlili," dodal Trstenský.

Mesto Spišské Podhradie vyjadrilo pozostalým po nehode úprimnú sústrasť



V Spišskom Podhradí sa miestni modlia za zranených a obete sobotňajšej dopravnej nehody. Pozostalým vyjadrujú úprimnú sústrasť. Uviedol to primátor Spišského Podhradia Milan Kapusta, ktorý bol na mieste nehody.



"Je to veľmi ťažké, pretože mám deti v takom veku. Keď som počul v meste sirény, myslel som si, že prišlo zle niekomu v katedrále. Ani mi nenapadlo, že sa mohla stať takáto tragédia. Podľa prvotných informácií, ktoré máme, ľudia vystúpili z autobusu, dali sa do skupín a išli popred autobus smerom k Spišskej Kapitule. Autobus sa pohol a vtiahol desať ľudí pod seba. S hydraulickým zariadením potom hasiči dvíhali autobus, aby odtiaľ ľudí dostali," uviedol Kapusta. Doplnil, že pomáhali aj dobrovoľníci.

Prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým obetí nehody



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým obetí v súvislosti s nehodou autobusu v Spišskom Podhradí. Myslí na všetkých, ktorých sa to týka. Uviedla to v sobotu po tom, čo odvolila v druhom kole prezidentských volieb.



"Je mi to nesmierne ľúto. S myšlienkami som s ich rodinami a blízkymi a vyjadrujem im moju úprimnú sústrasť. Myslím aj na zranených, ktorí sú v starostlivosti lekárov a prajem im, aby sa čím skôr zotavili. Veľmi si želám, aby sa počet obetí tejto tragickej nehody už nezvyšoval," poznamenala na sociálnej sieti.

Prešovský kraj vyjadril sústrasť po dopravnej nehode na Spiši



Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyjadril sústrasť po dopravnej nehode v Spišskom Podhradí. Vyhasol pri nej život dvoch mladých ľudí a viacerí sa zranili.



"Táto udalosť nami hlboko otriasla a je nám to nesmierne ľúto. Pozostalým obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Zraneným prajeme veľa síl a skoré uzdravenie," uviedol PSK na sociálnej sieti.