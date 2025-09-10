|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oleg
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. septembra 2025
Tragédia vo Vysokých Tatrách, počas výstupu zahynul 35-ročný poľský horolezec
Vysoké Tatry si v stredu vyžiadali život 35-ročného poľského horolezca. Počas výstupu Batizovskou próbou sa mu uvoľnil skalný blok, následne padal strmým terénom približne 40 ...
Zdieľať
10.9.2025 (SITA.sk) - Vysoké Tatry si v stredu vyžiadali život 35-ročného poľského horolezca. Počas výstupu Batizovskou próbou sa mu uvoľnil skalný blok, následne padal strmým terénom približne 40 metrov.
Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Informuje o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, ktorej posádka zasahovala na mieste spolu s členom Horskej záchrannej služby. Vysadený lekár pri Poliakovi konštatoval úmrtie.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách, počas výstupu zahynul 35-ročný poľský horolezec © SITA Všetky práva vyhradené.
Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Informuje o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, ktorej posádka zasahovala na mieste spolu s členom Horskej záchrannej služby. Vysadený lekár pri Poliakovi konštatoval úmrtie.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách, počas výstupu zahynul 35-ročný poľský horolezec © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini na EXPO 2025 slávnostne otvoril Národný deň SR, volá po návrate myšlienky vlastného pavilónu – VIDEO, FOTO
Pellegrini na EXPO 2025 slávnostne otvoril Národný deň SR, volá po návrate myšlienky vlastného pavilónu – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Blanár označil narušenie poľského vzdušného priestoru za eskaláciu. Zdôraznil, že Slovensko je dnes málo chránené
Blanár označil narušenie poľského vzdušného priestoru za eskaláciu. Zdôraznil, že Slovensko je dnes málo chránené