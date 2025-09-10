Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. septembra 2025

Tragédia vo Vysokých Tatrách, počas výstupu zahynul 35-ročný poľský horolezec


Vysoké Tatry si v stredu vyžiadali život 35-ročného poľského horolezca. Počas výstupu Batizovskou próbou sa mu uvoľnil skalný blok, následne padal strmým terénom približne 40 ...



horska zachranna sluzba vrtulnik 676x507 10.9.2025 (SITA.sk) - Vysoké Tatry si v stredu vyžiadali život 35-ročného poľského horolezca. Počas výstupu Batizovskou próbou sa mu uvoľnil skalný blok, následne padal strmým terénom približne 40 metrov.


Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Informuje o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, ktorej posádka zasahovala na mieste spolu s členom Horskej záchrannej služby. Vysadený lekár pri Poliakovi konštatoval úmrtie.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách, počas výstupu zahynul 35-ročný poľský horolezec © SITA Všetky práva vyhradené.

