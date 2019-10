Tragédiu zo Stredozemného mora pripomína výstava a premietanie filmu

Na archívnej snímke pri pobreží ostrova Lampedusa na juhu Talianska stroskotala loď prevážajúca utečencov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Tragédiu z roku 2013, keď pri stroskotaní lode zahynulo 368 mužov, žien a detí, pripomína organizácia Človek v ohrození výstavou fotografií Tomáša Halásza a Jána Husára pred Starou tržnicou a premietaním filmu Návrat (Revenir) v kine Mladosť.povedala koordinátorka výstavy Viola Ternényová z Človeka v ohrození.Na lodi sa v tom čase vyskytovalo viac ako 500 pasažierov, 155 sa však podarilo zachrániť. Keď sa loď potápala, nachádzala sa len niekoľko stoviek metrov od ostrova Lampedusa.Fotograf Tomáš Halász si myslí, že fotografie z týchto projektov ukazujú, čo vlastne organizácia Človek v ohrození robí a pomáhajú ľuďom pochopiť, ako to vo svete vyzerá a čo sa deje.povedal Halász.Jedným z hlavných cieľov, ktoré by organizácia chcela dosiahnuť, je nielen vyzvať inštitúcie Európskej únie (EÚ), aby vyhlásili 3. október za Európsky deň spomienky a ústretovosti, ale tiež poukázať na význam spolupatričnosti a činnosti na pomoc za hranicami našej krajiny.Organizácia Jeden svet okrem výstavy, ktorá bude mať oficiálnu vernisáž o 17.00 h a premietanie filmu Návrat o 18.00 hod, organizuje aj doobedné školské projekcie spojené s diskusiami so študentmi. Súčasťou podujatia bude aj stretnutie s takzvanými Živými knihami či utečencami Nasruddinom z Afganistanu a Muhammadom zo Sýrie, ktorí utiekli pred vojnou práve vďaka plavbe na člnoch a získali medzinárodnú ochranu.