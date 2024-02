Tragická dopravná nehoda si pri Nových Zámkoch vyžiadala život dvoch ľudí (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.2.2024 (SITA.sk) - Pri štvrtkovej večernej dopravnej nehode v okrese Nové Zámky zahynuli dvaja ľudia. Nehoda sa stala v katastri obce Semerovo.Ako informovala nitrianska krajská polícia , čelne sa zrazili VW Golf a Hyundai Getz, pričom dvaja ľudia z vozidla Hyundai utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom.Štyridsaťjedenročná vodička Golfu a 45-ročná vodička Hyundaiu boli prevezené so zraneniami do nemocnice. Príčina, ako i miera zavinenia nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania.