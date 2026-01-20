Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.1.2026
 Meniny má Dalibor
 24hod.sk    Z domova

20. januára 2026

Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 79-ročného vodiča, vozidlo ostalo zakliesnené medzi stromami


Tragická dopravná nehoda sa stala v pondelok podvečer v okrese Košice - okolie. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, 79-ročný vodič Hyundaia smeroval od ...



nehoda 676x463 20.1.2026 (SITA.sk) - Tragická dopravná nehoda sa stala v pondelok podvečer v okrese Košice - okolie. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, 79-ročný vodič Hyundaia smeroval od obce Baška na Košice, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, a aktuálnym poveternostným podmienkam, v ostrej pravotočivej zákrute prešiel s autom cez protismernú časť vozovky mimo cestu, kde narazil do stromu, pričom sa vozidlo prevrátilo na ľavý bok a zostalo zakliesnené. „Žiaľ, ani posádka RZP už vodičovi aj napriek snahe pomôcť nedokázala a lekár musel konštatovať úmrtie,“ uviedla Ivanová.


Pri nehode sa zranila aj 64-ročná spolujazdkyňa. Bola prevezená do košickej nemocnice, kde podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Príčiny nehody, vrátane možnej náhlej zdravotnej indispozície vodiča alebo prekročenia rýchlosti určí nariadená pitva. Tá zároveň potvrdí prípadnú prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok v organizme vodiča.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky ďalšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 79-ročného vodiča, vozidlo ostalo zakliesnené medzi stromami © SITA Všetky práva vyhradené.

