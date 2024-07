Tragická nehoda medzi Šacou a Malou Idou. Motocyklista zišiel z cesty a narazil do stromu (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.7.2024 (SITA.sk) - Motocyklista medzi Šacou (okres Košice II) a Malou Idou (okres Košice-okolie) zahynul pri náraze do stromu. Nehoda sa stala krátko pred 13:00, 68-ročný muž, ktorý smeroval na motocykli značky Peugeot z Malej Idy do Košíc, narazil do stromu po tom, ako z dosiaľ nezistených príčin zišiel z cesty. Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala aj za účasti znalca z odboru cestná doprava. Bližšie okolnosti, prípadné požitie alkoholu u vodiča a presná príčina vzniku tejto tragickej dopravnej nehody, sú predmetom vyšetrovania," informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti. Doplnilo, že v súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.