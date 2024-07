Tragická nehoda pri Michalovciach. Vodič zišiel s autom do priekopy, kde narazil do betónového mostíka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.7.2024 (SITA.sk) - Život 35-ročného vodiča si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v sobotu 13. júla vo večerných hodinách medzi obcami Dúbravka a Hatalov v okrese Michalovce. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, vodič auta Škoda Superb pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam a stavu a povahe vozovky a s vozidlom zišiel do priekopy, kde narazil do betónového mostíka.„Vodič vozidla utrpel pri dopravnej nehode zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ktorým na mieste dopravnej nehody podľahol. V čase, kedy došlo k dopravnej nehode, sa vo vozidle nikto iný, okrem vodiča, nenachádzal," uviedla Ivanová. Doplnila, že to, či nebohý vodič bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ukáže až nariadená pitva.„Za účasti znalca z odboru cestná doprava bola dopravná nehoda zadokumentovaná a po ukončení obhliadky miesta udalosti bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Čo bolo presnou príčinou vzniku dopravnej nehody a prečo sa jazda mladého vodiča skončila tragicky, ukáže až ďalšie vyšetrovanie," dodala policajná hovorkyňa.