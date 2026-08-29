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29. augusta 2026

Tragická nehoda pri Rusovciach. Pri čelnej zrážke troch áut zomrel človek, ďalší utrpel ťažké zranenia – FOTO


Tagy: Bratislavskí dopravní policajti bratislavský krajský policajný hovorca Dopravná nehoda

Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k čelnej zrážke troch motorových vozidiel. Pri dopravnej nehode ...



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785200644_1326691526204033_2624802945539882974_n png e1787990093660 676x410 29.8.2026 (SITA.sk) - Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k čelnej zrážke troch motorových vozidiel.




Pri dopravnej nehode na ceste I/2 v smere do Rusoviec v sobotu ráno zomrela jedna osoba, ďalšia utrpela ťažké zranenia. Bratislavskí dopravní policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s nehodou, ku ktorej došlo krátko po 08:00 na 95,5 kilometri.

Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k čelnej zrážke troch motorových vozidiel. „V dôsledku tejto zrážky utrpela jedna osoba zranenia, ktorým na mieste podľahla, jedna osoba utrpela ťažké zranenia a ďalšie osoby zranenia zatiaľ bližšie nezisteného rozsahu,“ informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

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Cesta je aktuálne neprejazdná. Polícia preto vodičov vyzýva, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Rusovciach. Pri čelnej zrážke troch áut zomrel človek, ďalší utrpel ťažké zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavskí dopravní policajti bratislavský krajský policajný hovorca Dopravná nehoda
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