Tragická zrážka dvoch motorkárov na Liptove. Zraneniam podľahli pri prevoze do nemocnice (foto)

30.7.2024 (SITA.sk) - Tragická nehoda dvoch zahraničných motorkárov sa stala v pondelok 29. júla popoludní, obaja motocyklisti podľahli zraneniam pri prevoze do nemocnice.K dopravnej nehode došlo na ceste druhej triedy č. II/537 v okrese Liptovský Mikuláš. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že vodič, občan Spojených štátov amerických, viedol motocykel značky BMW v smere od Podbanského na obec Pribylina a z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim motocyklom značky BMW, ktorý viedol vodič, občan Nemecka.Pri dopravnej nehode utrpeli obaja motocyklisti zranenia, ktorým podľahli počas transportu do nemocnice. Spolujazdkyňa, občianka Spojených štátov amerických, bola prevezená do nemocnice.„U nebohých vodičov motocyklov bola nariadená pitva. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uvádza žilinská krajská polícia na sociálnej sieti. Všetkých vodičov zároveň upozorňuje, aby jazdili opatrne a zodpovedne.