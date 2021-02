Tragická zrážka štyroch áut si vyžiadala jednu obeť, totožnosť mŕtveho vodiča polícia zatiaľ nepozná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Jeden ľudský život si vyžiadala pondelková dopravná nehoda štyroch vozidiel pri prešovskom letisku. V čase okolo 18:00 vodič osobného auta Škoda Scala jazdil smerom od Prešova na obec Kapušany. Ako informoval vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, za doposiaľ presne nezistených okolností prešiel s vozidlom do protismeru, pričom sa zrazil s kamiónom.Následkom nárazu ho odrazilo späť do svojho pôvodného smeru jazdy, kde sa bočne zrazil s osobným autom BMW a následne aj s dodávkou Citroën. Obe vozidla, dodávka aj osobné auto, išli smerom z Prešova na Kapušany. „Vodič Škody Scala utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol. Totožnosť nebohého vodiča zatiaľ nebola potvrdená. K zraneniu ostatných vodičov nedošlo,“ skonštatoval Džobanik.Celkové škody boli predbežne vyčíslené na 50-tisíc eur. Nehodu vyšetruje prešovský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. V uvedenom úseku bola úplná uzávierka cesty v oboch smeroch až do polnoci.