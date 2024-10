Tragickú nehodu úradníčok medzi Žilinou a Krasňanmi neprežila jedna žena, na mieste zasahoval aj vrtuľník (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.10.2024 (SITA.sk) - Pri čelnej zrážke Škody Octavia a vozidla Kia na ceste II/583 medzi Žilinou a obcou Krasňany prišla v pondelok ráno o život 53-ročná spolujazdkyňa sediaca v zadnej časti vozidla KIA.21- ročný vodič z vozidla Octavie utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice, kde bude vykonaný odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo omamných a psychotropných látok. Ako informovala žilinská polícia , pri nehode utrpeli zranenia ďalšie tri osoby, ktoré boli prevezené do nemocnice.Podľa polície vodič Octavie išiel v smere od obce Terchová na Žilinu, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim osobným vozidlom.Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Cesta bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá.Žilinská županka Erika Jurinová v súvislosti s tragickou nehodou informovala, že jej účastníčkami boli kolegyne z odboru školstva Úradu Žilinského samosprávneho kraja , ktoré cestovali na stretnutie s riaditeľmi stredných škôl.