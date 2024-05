Tragickú nehodu v okrese Galanta neprežili traja mladí ľudia, 20-ročný vodič z nezistených príčin narazil do stromu (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.5.2024 (SITA.sk) - Mimoriadne tragickú dopravnú nehodu pri obci Veľká Mača v okrese Galanta neprežili v noci traja mladí ľudia. Podľa polície 20-ročný vodič vozidla Hyundai prešiel zo zatiaľ nezistených príčin mimo cestu a narazil do stromu.„V aute sa v čase nárazu nachádzali aj jeho traja rovesníci vo veku 21, 18 rokov, z toho dve dievčatá. Nehodu prežila iba 21 -ročná dievčina, ktorú záchranári transportovali s ťažkými zraneniami do nemocnice. Ostatní, žiaľ, zraneniam spolu s vodičom podľahli,“ informovala o nehode trnavská polícia.Polícia miesto nehody uzavrela a krátko na to zasahovali pri udalosti všetky záchranné zložky. Vzhľadom na závažnosť prípadu si nehodu prevzal galantský vyšetrovateľ, ktorý začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy na zdraví. Polícia v súvislosti s touto tragédiou opäť apeluje na mladých vodičov, ktorí nemajú ešte dostatočné skúsenosti za volantom, aby nepodceňovali situáciu za volantom a zbytočne neriskovali.