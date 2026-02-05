Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. februára 2026

Tragický nález v obci Henclová. Telo muža našli v kaluži krvi, vedľa neho ležala sekera


V obci Henclová (okres Gelnica) vo štvrtok v ranných hodinách našli telo muža bez známok života. Ako informuje portál



225694701_1791686074375418_2231963048642981695_n e1629809793837 676x490 5.2.2026 (SITA.sk) - V obci Henclová (okres Gelnica) vo štvrtok v ranných hodinách našli telo muža bez známok života. Ako informuje portál tvnoviny.sk, muža mali nájsť v kuchyni, v kaluži krvi. Údajne vedľa neho na zemi ležala sekera. Políciu podľa informácií tvnoviny.sk privolal brat zosnulého, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti.


Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová pre agentúru SITA potvrdila, že vo štvrtok nadránom došlo v okrese Gelnica k násilnej trestnej činnosti.

"Na mieste bola nájdená jedna osoba bez známok života. Vzhľadom na úkony, ktoré naďalej prebiehajú na mieste činu, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií," uviedla. Doplnila, že vec si prevzal vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície, vec preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. "Viac informácií poskytneme, až to situácia vo vyšetrovaní dovolí," uzavrela.


Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v obci Henclová. Telo muža našli v kaluži krvi, vedľa neho ležala sekera © SITA Všetky práva vyhradené.

