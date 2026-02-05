|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. februára 2026
Tragický nález v obci Henclová. Telo muža našli v kaluži krvi, vedľa neho ležala sekera
Tagy: nález tela
V obci Henclová (okres Gelnica) vo štvrtok v ranných hodinách našli telo muža bez známok života. Ako informuje portál
Zdieľať
5.2.2026 (SITA.sk) - V obci Henclová (okres Gelnica) vo štvrtok v ranných hodinách našli telo muža bez známok života. Ako informuje portál tvnoviny.sk, muža mali nájsť v kuchyni, v kaluži krvi. Údajne vedľa neho na zemi ležala sekera. Políciu podľa informácií tvnoviny.sk privolal brat zosnulého, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová pre agentúru SITA potvrdila, že vo štvrtok nadránom došlo v okrese Gelnica k násilnej trestnej činnosti.
"Na mieste bola nájdená jedna osoba bez známok života. Vzhľadom na úkony, ktoré naďalej prebiehajú na mieste činu, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií," uviedla. Doplnila, že vec si prevzal vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície, vec preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. "Viac informácií poskytneme, až to situácia vo vyšetrovaní dovolí," uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v obci Henclová. Telo muža našli v kaluži krvi, vedľa neho ležala sekera © SITA Všetky práva vyhradené.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová pre agentúru SITA potvrdila, že vo štvrtok nadránom došlo v okrese Gelnica k násilnej trestnej činnosti.
"Na mieste bola nájdená jedna osoba bez známok života. Vzhľadom na úkony, ktoré naďalej prebiehajú na mieste činu, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií," uviedla. Doplnila, že vec si prevzal vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície, vec preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. "Viac informácií poskytneme, až to situácia vo vyšetrovaní dovolí," uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v obci Henclová. Telo muža našli v kaluži krvi, vedľa neho ležala sekera © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nález tela
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre po pochybnostiach o prenájme priestorov odstúpila z funkcie
Riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre po pochybnostiach o prenájme priestorov odstúpila z funkcie