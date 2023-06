Tragický osud pasažierov Titanu sa potvrdil, ponorka implodovala neďaleko vraku Titanicu

Prvý náznak prišiel už oveľa skôr

V ponorke zahynulo päť ľudí

Pochybnosti týkajúce sa bezpečnosti



Expedícia k Titanicu

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia kanadského Newfoundlandu.



Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.





23.6.2023 (SITA.sk) - Po nájdení trosiek nezvestnej ponorky Titan , ktorá smerovala k vraku Titanicu , úrady obrátili svoju pozornosť k pátraniu po príčinách, prečo plavidlo implodovalo hlboko v severnom Atlantiku.Tragický koniec päťdňovej ságy prinieslo štvrtkové oznámenie, že všetci na palube ponorky zahynuli neďaleko miesta, kde sa nachádza vrak známeho zaoceánskeho parníka. Vyšetrovanie okolností tragédie sa už začalo a podľa kontradmirála Johna Maugera z prvého okrsku pobrežnej stráže bude pokračovať v oblasti okolo Titanicu, kde našli trosky ponorky.„Viem, že je aj veľa otázok o tom ako, prečo a kedy sa to stalo. To sú otázky, o ktorých budeme teraz zbierať čo najviac informácií,“ vyjadril sa Mauger a dodal, že je to „zložitý prípad“, ktorý sa stal v odľahlej časti oceánu a týka sa ľudí z niekoľkých rôznych krajín.Prvý náznak pritom prišiel už vo štvrtok večer, keď vysokopostavený predstaviteľ amerického námorníctva pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že po tom, ako Titan nahlásili ako nezvestný, námorníctvo spätne analyzovalo akustické dáta a našlo „anomáliu“, ktorá zodpovedá implózii alebo výbuchu v blízkosti miesta, kde sa plavidlo nachádzalo, keď s ním stratili spojenie. Túto informáciu podľa neho posunuli pobrežnej stráži , ktorá pokračovala v pátraní, pretože si námorníctvo dátami nebolo úplne isté.V ponorke zahynuli generálny riaditeľ spoločnosti OceanGate Expeditions, ktorá plavidlo vlastnila a prevádzkovala, Stockton Rush, dvaja členovia prominentnej pakistanskej podnikateľskej rodiny, Shahzada Dawood a jeho syn Suleman Dawood, britský dobrodruh Hamish Harding a expert na Titanic Paul-Henri Nargeolet.Titan, ktorý vyrazil na expedíciu v nedeľu o šiestej ráno,a ako nezvestný ho nahlásili popoludní, asi 700 kilometrov južne od newfoundlandského St. John’s, keď sa v určenom čase nevrátil. Záchranári na miesto zmiznutia ponorky vyslali lode, lietadlá a ďalšie vybavenie.Posledné zvyšky nádeje, že by posádku mohli nájsť nažive, však vo štvrtok zmarilo oznámenie, žePodľa dokumentov, ktoré spoločnosť OceanGate predložila americkému okresnému súdu v Norfolku v štáte Virgínia, ktorý dozerá na záležitosti týkajúce sa Titanicu, sa v rokoch 2021 a 2022 ich ponorkou k vraku úspešne plavilo najmenej 46 ľudí. Bývalý zamestnanec spoločnosti aj bývalí cestujúci však vzniesli pochybnosti týkajúce sa bezpečnosti.Hlbinný ekológ a prednášajúci morskej biológie na univerzite v anglickom Portsmouthe Nicolai Roterman uviedol, že zmiznutie Titanu poukazuje na nebezpečenstvá a neznáme v oblasti hlbinného turizmu.„Aj tá najspoľahlivejšia technológia môže zlyhať, a preto sa budú stávať nehody. S nárastom hlbinnej turistiky musíme očakávať viac takýchto nehôd,“ skonštatoval.