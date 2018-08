Traja bývalí členovia Švédskej akadémie popreli svoj návrat

Ilustračná snímka Foto: Dominika Zúborová Foto: Dominika Zúborová

Štokholm 31. augusta (TASR) - Traja bývalí členovia Švédskej akadémie udeľujúcej Nobelovu cenu za literatúru popreli v piatok medializované správy, podľa ktorých sa rozhodli pre návrat do tejto prestížnej, avšak škandálom zmietanej inštitúcie.Niekdajšia stála tajomníčka akadémie Sara Daniusová, ktorá bola vôbec prvou ženou na tomto poste od vzniku akadémie v roku 1786, na Facebooku veľkými písmenami napísala, že návrat neplánuje a svojich priateľov poprosila o zdieľanie príspevku.Daniusová zo Švédskej akadémie odišla v apríli - spoločne so spisovateľmi Kjellom Espmarkom a Petrom Englundom - v reakcii na škandál okolo sexuálneho obťažovania, vyzradenia mien laureátov Nobelovej ceny i podozrenia z finančných trestných činov.Denník Svenska Dagbladet i niektoré ďalšie švédske médiá vo štvrtok informovali, že zmienená trojica chystala do akadémie vrátiť.Toto tvrdenie poprel na Instagrame i spisovateľ a historik Peter Englund, ktorý uviedol, že sa nezúčastní nijakých schôdzí v akadémii, avšak "prial by si zohrať konštruktívnu úlohu pri obnove tejto inštitúcie".Englund neskôr v piatok e-mailom poslal švédskemu rozhlasu spoločné vyhlásenie troch bývalých členov akadémie, v ktorom medializované správy o svojom návrate označili za nepravdivé.píše sa vo vyhlásení.Hlasy tejto trojice sú totiž potrebné na vznik kvóra, ktoré by zvolilo nových členov Švédskej akadémie. Túto inštitúciu, ktorej jesenné zasadnutie je po letnej prestávke naplánované na 6. septembra, totiž po škandále opustilo sedem z 18 doživotne zvolených členov, pripomenula agentúra DPA.V centre škandálu je manžel švédskej poetky a bývalej členky akadémie Katariny Frostensonovej - Francúz Jean-Claude Arnault. Ten je podozrivý, že od roku 1996 vynášal údaje o laureátoch prestížnej ceny za literatúru. Okrem toho je zapletený aj do ďalšieho škandálu - ide o prípady sexuálneho obťažovania, z ktorého Arnaulta obvinilo 18 žien. Švédska prokuratúra obvinila v júni tohto muža z dvoch prípadov znásilnenia istej ženy, ktorých sa mal dopustiť v roku 2011.Švédska akadémia v máji pre škandál oznámila, že sa rozhodla tento rok neudeliť Nobelovu cenu za literatúru.