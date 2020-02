Traja ľudia zomreli na večierku ruskej influencerky, keď do bazéna nasypali suchý ľad

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - V Moskve v piatok zomreli traja ľudia po tom, ako počas večierka do bazéna nasypali suchý ľad. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že obete sú z okolia instagramovej influencerky Kateriny Didenko, ktorá oslavovala 29. narodeniny v kúpeľnom komplexe Devyaty Val.Do bazéna vraj hodili 25 kilogramov suchého ľadu, pretože hostia, ktorí vychádzali zo sauny, sa sťažovali, že voda je príliš teplá.Následne niekoľko ľudí skočilo do bazéna, aby sa schladili. Okamžite sa však začali dusiť a niektorí stratili vedomie. Predbežné správy uvádzajú ako príčinu úmrtí zadusenie.Suchý ľad je pevná forma oxidu uhličitého. Keď sa vloží do vody, urýchli sa jeho sublimácia, pri ktorej sa uvoľní plyn, čo môže byť pre ľudí v miestnosti s nedostatočnou ventiláciou nebezpečné.Medzi obeťami, ktoré boli vo veku okolo 30 rokov, je údajne aj influencerkin manžel.