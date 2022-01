Traja Poliaci sa z túry na Gerlachovský štít nevrátili, podľa záchranárov sa im stal osudným tristometrový pád

Svahy boli pokryté tvrdým ľadom

Na výstup si zvolili letnú trasu

Boli naviazaní ako lanové družstvo

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský sprievodca s dvoma klientmi, ktorých telá objavili horskí záchranári v nedeľu pod Kotlovým štítom v Gerlachovskom kotle, zrejme zahynuli po tom, ako sa pošmykli a spadli.Domnieva sa to Horská záchranná služba (HZS) po analýze nehody. Všetci traja mali spoločne podľa získaných informácií absolvovať túru na Gerlachovský štít Batizovským žľabom.Podľa všetkého si však vybrali na dané ročné obdobie a podmienky nevhodnú trasu.Po nezvestných Poliakoch pátrali v sobotu a nedeľu slovenskí aj poľskí záchranári aj za pomoci vrtuľníka Letky Ministerstva vnútra SR, zariadenia na lokalizáciu mobilných telefónov poľskej horskej služby a dronov.Našli ich počas vizuálnej prehliadky pod stenou Kotlového štítu v nedeľu v doobedňajších hodinách bez známok života.Ako v pondelok informovali horskí záchranári, Vysoké Tatry počas posledného týždňa poznačilo striedanie frontálnych systémov.Výsledkom bolo, že na väčšine svahov stredných polôh sa vytvorila tvrdá ľadová vrstva do hrúbky niekoľkých centimetrov. HZS upozornila na tieto podmienky aj prostredníctvom výstrah.„Pohyb po snehu je v takýchto podmienkach náročný na techniku, bezpečnosť a koordináciu pohybu, hlavne vo svahoch s väčším sklonom. Takéto podmienky boli sprevádzané aj v minulosti zvýšenou úrazovosťou a úmrtnosťou na horách,“ pripomenuli záchranári.Poľský sprievodca spolu s dvoma klientmi si v piatok z neznámych dôvodov zvolili výstupovú trasu na Gerlachovský štít Velickou próbou. Tá sa však využíva ako letná výstupová trasa v horolezeckom teréne.„V zimnom období sa táto trasa nevyužíva z dôvodu nebezpečenstva pádu pri traverzovaní strmých snehových polí a skalných platní a slabej možnosti istenia, hlavne pri viacčlennom lanovom družstve. Po výstupe do Sedla nad Kotlom, asi po 50 metrovom traverze na skalnom pilieri, ich stopa zmizla,“ opísala HZS na svojej internetovej stránke.Ich telá našli záchranári pod Kotlovým štítom v Gerlachovskom kotle. Všetci traja tak museli padať 300 metrov v snehovom žľabe, ich telá sa zastavili na snehovom kuželi vo výške približne 2 160 metrov nad morom.Skupina totiž podľa záchranárov postupovala naviazaná ako lanové družstvo s rozostupmi približne sedem metrov. Všetci boli vybavení štandardným zimným horolezeckým vybavením.„Sprievodca mal na nohách stúpacie železá, ktoré neboli vhodné na bezpečný postup v danom teréne a podmienkach. Môžeme sa domnievať, že nastalo pošmyknutie a následný pád jedného alebo viacerých členov lanového družstva. Zvolená lanová technika v tomto teréne pravdepodobne neumožnila zachytiť pošmyknutie, prípadné zakopnutie a následný pád jednotlivca, ako aj celého družstva,“ zhrnula HZS.