Traja pracovníci pohrebnej služby dostali výpovede pre ich fotky nad otvorenou rakvou s Maradonom

28.11.2020 - Traja pracovníci pohrebnej služby v argentínskom Buenos Aires dostali okamžitú výpoveď za to, že si tesne pred pohrebom urobili fotografie pri rakve zosnulej futbalovej legendy Diega Maradonu tesne pred jeho pohrebom.Zábery sa takmer okamžite začali šíriť prostredníctvom sociálnych sietí a vyvolali búrku nevôle verejnosti. Diego Maradona vo veku 60 rokov v stredu podľahol zástave srdca.Na jednom zo spomenutých záverov pracovník pohrebnej služby Claudio Fernández pózuje so synom Ismaelom, pričom ten sa na fotke usmieva a má zdvihnutý palec nahor. Fernández potvrdil, že o prácu prišiel on, jeho syn a aj ďalší pracovník Claudio Medina. Medina na samostatnej fotografii zvolil rovnakú pózu ako Ismael Fernández."Neplánovali sme si spraviť fotky, bolo to spontánne rozhodnutie. Iba som zdvihol hlavu a zrazu môj 18-ročný syn spravil fotku. Mladí to teraz takto robia," povedal Claudio Fernández pre rádio Diez. Priznal tiež, že ako reakciu na fotografie dostal mnoho vyhrážok smrťou od ľudí z okolia. "Ľudia v okolí ma poznajú a odkazujú mi, že nás zabijú či rozbijú hlavy," dodal. Ide o časť El Paternal v Buenors Aires, v ktorej Maradona debutoval medzi profíkmi v roku 1976 v tíme Argentinos Juniors.Tento klub prostredníctvom stanoviska uviedol, že skúma možnosti vylúčenia Claudia Fernándeza spomedzi oficiálny fanúšikov organizácie.