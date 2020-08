Traja tínedžeri s kalašnikovom sa dostali na pozemok prezidenta Trumpa, utekali pred políciou

Do akcie išli aj psy

Nechcel nahnevať mamu

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Floridská polícia zatkla troch tínedžerov, ktorí vnikli do rezortu Mar-a-Lago prezidenta Donalda Trumpa, pričom mali pri sebe nabitú zbraň typu AK-47. Troch mladíkov vo veku 15 rokov zadržali 31. júla krátko po polnoci. Informovala o tom tamojšia polícia.Prípad sa stal po tom, ako policajt videl zaparkované vozidlo s rozsvietenými svetlami. Keď sa ho snažil skontrolovať, posádka sa dala na útek.Podarilo sa im prejsť približne tri kilometre, napokon zastavili a opustili auto pri spomínanom rezorte. Polícia ihneď kontaktovala strážnu službu.Na miesto vyslali aj špecialistov so psami a objekt sledovali zo vzduchu. Strážna služba tínedžerov našla a zhabala im zbraň aj zásobník.Obvinili ich z nedovoleného vstupu na cudzí pozemok, ozbrojeného vlámania a kladenia odporu. Jeden z chlapcov polícii povedal, že chcel ujsť, aby "nenahneval mamu" a bál sa, že polícia nájde zbraň.Trump ani členovia jeho rodiny sa v tom čase na pozemku nenachádzali a zatiaľ neexistujú žiadne náznaky, podľa ktorých chceli zadržaní ublížiť prezidentovi.Do Mar-a-Lago tento rok prenikla s SUV aj žena, ktorú napokon chytili. Vlani v marci a decembri zatkli a obvinili dve ženy, ktoré prenikli na pozemok. Obe boli Číňanky, no polícia nenašla medzi nimi žiadne ďalšie spojenie.