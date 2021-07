Traja účastníci olympijských hier v Tokiu sú pozitívni na koronavírus, Toyota sa od podujatia dištancuje

Riziko na minime

Najväčší japonský sponzor

Hry už nemajú význam

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - V pondelok pribudli tri pozitívne prípady s koronavírusom medzi účastníkmi nadchádzajúcich olympijských hier v Tokiu (23. 7. - 8. 8.). Ani jeden sa však netýkal aktívneho športovca. Pozitívne výsledky testov mali olympijský zamestnanec, dobrovoľník a novinár.Počet prípadov pozitívne testovaných osôb od 1. júla v súvislosti s Hrami XXXII. olympiády stúpol na päťdesiat osem. Informoval o tom portál ORF.Ešte v nedeľu identifikovali desať nových prípadov, medzi nimi aj troch športovcov vrátane dvoch futbalistov Juhoafrickej republiky, ktorí sa v tom čase už nachádzali medzi ubytovanými športovcami v Olympijskej dedine."Riziko udržujeme na minime. Je však pochopiteľné, že niekoľko prípadov sa ešte nájde,“ uviedol riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru pre olympijské hry Christophe Dubi. "Veríme, že stále máme situáciu pod kontrolou,“ podotkol Hidemasa Nakamura, jeden z vedúcich predstaviteľov organizačného výboru OH 2020.Zaujímavá správa v súvislosti s OH 2020 prišla aj z automobilovej spoločnosti Toyota , ktorá je najväčším japonským sponzorom podujatia. Jej predstavitelia sa rozhodli oficiálne dištancovať od diania súvisiaceho s hrami a neodvysielajú ani pripravené reklamy. Už to aj oznámili japonským médiám.Generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Akio Tojoda ako aj ďalší zástupcovia tohto koncernu zrušili svoju účasť na slávnostnom otváracom ceremoniáli hier. Argumentujú tým, že OH 2020 už stratili svoj pôvodný zmysel a stretli sa s nepochopením v očiach veľkej časti verejnosti.Toyota je jednou z približne 60 japonských spoločností, ktoré utratili celkovo viac ako tri miliardy dolárov na získanie sponzorských práv na OH 2020.Pandémia koronavírusu aj niekoľko nešťastných udalostí a škandálov však zatienili najväčšiu športovú udalosť na svete natoľko, že pre predstaviteľov Toyoty už hry nemajú význam.