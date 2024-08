Traja zamestnanci SND nevpustili riaditeľku baletu Polákovú do budovy, tvrdí Šimkovičová

PN aj prekážka na strane zamestnávateľa

List mali len k nahliadnutiu

Polákovej obnovili e-mail

15.8.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) tvrdí, že niekoľkí zamestnanci Slovenského národného divadla (SND) sa nevhodne správali a údajne nevpustili riaditeľku Baletu SND Ninu Polákovú do budovy.Ministerka menovala konkrétne Petru Lanákovú, Martinu Štulrajterovú a Matúša Maderiča.Podľa Šimkovičovej tak učinili napriek tomu, že Poláková disponovala dekrétom od nej, na základe ktorého Polákovej pracovný pomer trvá, keďže jej odvolanie bolo v rozpore so Štatútom SND. Divadlo sa voči tvrdeniam ministerky Šimkovičovej ohradilo.„SND sa ohradzuje voči tvrdeniu ministerky kultúry, že Ninu Polákovú údajne na príkaz odvolaného riaditeľa Mateja Drličku nevpustili traja zamestnanci do budovy SND, hoci mala poverovací dekrét," uviedla PR manažérka z Úseku komunikácie a obchodu SND Jana Alexová.Priblížila, že 14. augusta obdržal Úsek ľudských zdrojov informáciu, že Poláková sa nachádza v budove divadla a zvolala stretnutie baletného súboru na 13:00, pričom sa do budovy dostavila pred 11:00.„Vzhľadom na fakt, že Nina Poláková po svojom návrate na pracovisko nenavštívila personálne oddelenie, bola ku dňu 14.8. práceneschopná a zároveň na prekážke na strane zamestnávateľa, v čase 12:55 ju v kancelárii riaditeľa Baletu SND navštívila riaditeľka Úseku ľudských zdrojov Petra Lanáková v sprievode riaditeľa Úseku GR Matúša Maderiča a hlavnej kontrolórky SND Martiny Štulrajterovej," uviedla Alexová.Zdôraznila, že to vedia i doložiť, vzhľadom na to, že samotná Poláková túto návštevu menovaným potvrdila aj mailom.„Zamestnanci SND Ninu Polákovú informovali, že by sa v danom čase nemala nachádzať na pracovisku a kontaktovať so zamestnancami baletu, nakoľko je práceneschopná a zároveň SND nedisponuje žiadnou oficiálnou informáciou okrem medializovaných informácií o jej znovumenovaní na pozíciu riaditeľky Baletu," uvádza ďalej Alexová.Doplnila, že Poláková poskytla prítomným k nahliadnutiu list z MK SR, no bez možnosti zhotoviť si kópiu. Taktiež ich informovala, že sa telefonicky spojí s rezortom kultúry.Polákovej kanceláriu mali zamestnanci následne opustiť, ona sa v budove zdržiavala ešte po 18:00.„O 14:25 obdržala riaditeľka Úseku ľudských zdrojov Petra Lanáková, riaditeľ Úseku GR Matúš Maderič, ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák a riaditeľka komunikácie SND Barbora Šajgalíková mail z kancelárie ministerky s listom ohľadom znovumenovania p. Niny Polákovej do pozície riaditeľky Baletu SND. Uvedení zamestnanci tento fakt vzali na vedomie, Nine Polákovej bola obnovená mailová schránka a zároveň bola zverejnená ako riaditeľka Baletu SND na webovej stránke SND," uzavrela Alexová.