Traktor sa zošmykol a zacúval do priekopy, vodič zraneniam na mieste podľahol (foto)

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Šesťdesiatšesťročný vodič prišiel o život pod prevráteným traktorom v obci Vyhne v okrese Žiar nad Hronom. Nehoda sa stala ešte v pondelok vo večerných hodinách, polícia o prípade informovala na sociálnej sieti v stredu 2. júna.Muž s traktorom s pripojeným vozíkom pri stúpaní do kopca zatiaľ z nezistených príčin zišiel v šmyku. Traktor cúval do priekopy, kde sa napokon prevrátil. Vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Za posledný týždeň ide o druhú nehodu traktora s tragickým koncom.V obci Pleš v okrese Lučenec pred necelým týždňom 80-ročný vodič traktora s prívesným vozíkom pri stúpaní do kopca vybočil zo stopy, následkom čoho sa traktor prevrátil. Aj tento vodič zraneniam podľahol.Polícia v obidvoch prípadoch začala trestné stíhanie pre usmrtenie. Nariadená bola aj súdna pitva, pri ktorej budú u nebohých vodičov skúmať prípadné požitie alkoholu.