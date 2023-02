Traktory Tym-Branson vás presvedčia kvalitou a multifunkčným využitím

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Obľúbené kompaktné traktory Branson sú odteraz TYM, spojenie oboch značiek bolo zavŕšené 1. januára 2023. Táto integrácia prináša viac ako storočné skúsenosti z oblasti poľnohospodárskej výroby, ktoré sa naplno pretavili do výroby traktorov TYM-Branson.Stroje tejto juhokórejskej značky na Slovensko výhradne dodáva spoločnosť Kocht, s.r.o. Svojim zákazníkom ponúka najmä trvalú kvalitu – traktory TYM-BRANSON sú totiž skonštruované tak, aby ich používateľom slúžili čo najdlhší čas pri zachovaní maximálnej spokojnosti a produktivity. Sú vhodné na prácu v poľnohospodárstve, komunálnych službách, lesnom hospodárstve a pasienkoch, pri terénnych úpravách, stavebných prácach, pri prácach s dobytkom a hydinou, manipulácii s materiálmi či zimnej údržbe. Pomer cena, výkon a kvalita je jedna z najlepších na slovenskom trhu.Veľkej priazni záhradkárov či drobných roľníkov sa už dlhodobo teší menší záhradný traktor TYM-Branson 1905H . Okrem kosenia väčších trávnatých plôch si poradí i s rotavátorovaním, mulčovaním či odhŕňaním snehu. V základnej výbave všetkých kompaktných traktorov je i čelný nakladač, ktorý zvládne manipuláciu so sypkým nákladom či prenášanie ťažkých predmetov. Kompaktný traktor vyššej rady,, je vhodný i pre väčšie hospodárstva. Umožňuje jazdu po cestách a vďaka uzávierke zadného diferenciálu zvládne i nerovný či ťažko prístupný terén do poľa alebo vinohradu. Ešte vyššie nároky uspokojí traktor TYM-Branson 5025C . Má výkon 49 koní a umožňuje pripojenie až 4-tonovej vlečky alebo iného bohatého príslušenstva, napr. rotavátora, mulčovača či bočnej diskovej kosy. Pripojením pôdneho vrtáku alebo podkopu pomôže i pri prácach na stavbe.Ak si chcete overiť kvalitu značky TYM-Branson u vás doma, spoločnosť Kocht, s.r.o. ponúka vyskúšanie zdarma. Celú ponuku traktorov si môžete pozrieť na stránkeInformačný servis