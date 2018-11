Tranavský kraj zlepší infraštruktúru v doprave, športe a kultúre

Thermalpark Dunajská Streda Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Dunajská Streda 22. novembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v rámci podpory rozvoja regiónu a zlepšenia regionálnej infraštruktúry v dopravnej, športovej a kultúrnej oblasti v Dunajskej Strede schválil v uplynulých dňoch investičné projekty pre riešenie dopravnej situácie spolufinancovaním rekonštrukcie križovatky ciest II/572 a miestnych komunikácií, rekonštrukciu plavárne, výstavbu telocvične a predložil na schválenie zámer založenia divadelnej scény v Dunajskej Strede.V tomto smere musí úrad TTSK zapracovať do návrhu rozpočtu pre rok 2019 až 2021 investičné projekty spolu s vyčlenením finančných prostriedkov na ich realizáciu. Pôjde o spolufinancovanie rekonštrukcie križovatky ciest II/572 (Veľkoblahovská cesta) a miestnych komunikácií (ul. Czibokova a ul. Záhradnícka) na malú okružnú križovatku v meste, rekonštrukciu plavárne Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede (Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunaszerdahely) a výstavbu telocvične pre Gymnázium Ladislava Dúbravu. Do konca decembra 2018 musí úrad TTSK taktiež vypísať súťaž odbornej verejnosti na vypracovanie koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste.Dunajská Streda totiž patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce mestá kraja, preto treba vyriešiť nielen jeden z akútnych dopravných problémov, ale tiež zlepšiť podmienky pre športové aktivity dotknutých škôl a širokej verejnosti. Plaváreň je nutné rekonštruovať napríklad z dôvodu zastaranej, neopraviteľnej technológie strojovne, pričom plaváreň využíva aj Športové gymnázium, ďalšie školy a široká verejnosť. Výstavba telocvične je nutná z toho dôvodu, že dotknuté gymnázium využíva telocvičňu blízkej základnej školy spoločne so súkromným gymnáziom, čo z prevádzkového i organizačného hľadiska sťažuje prístup do telocvične. Napokon v spádovej oblasti Dunajská Streda žije približne 150.000 občanov maďarskej národnosti, ktorí majú možnosť navštíviť najbližšie divadelné predstavenia v maďarskom jazyku až v mestách Komárno a Györ, preto sa TTSK zasadzuje aj o založenie divadelnej scény v Dunajskej Strede.