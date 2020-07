Transformácia Slovenskej akadémie vied sa presúva na rok 2022, jej ústavy ba sa tak mali stať samostatnými

Problém v minulosti

Dobrá vôľa

Právna forma

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV) by sa mohla spustiť začiatkom roku 2022. Pre agentúru SITA to povedal štátny tajomník pre vedu a výskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ústavy SAV by sa mali zmeniť na samostatne hospodáriace subjekty, ktoré by svoj majetok spravovali samostatne. Transformácia by mohla SAV pomôcť tak, že by mohla vstupovať do partnerstiev so súkromným sektorom. O podobnom procese sa v rámci SAV sa diskutuje od roku 2014.Paulis priblížil, že jeden z problémov pri predchádzajúcom pokuse o transformáciu v roku 2018 spočíval v tom, že jeho účinnosť nebola stanovená od začiatku roka. Práve preto prvá vec, na ktorej sa so SAV dohodli je, aby sa transformácia spustila od 1. januára.„Pokiaľ sa tomu budeme vedieť intenzívne venovať a ak do toho nevstúpia iné akútne problémy, tak by sme niekedy v priebehu budúceho roka, možno v jeho prvej polovici mohli mať už pripravený finálny zákon. Jeho účinnosť by tak mohla byť už od 1. januára 2022,“ prezradil.V prípade spomalenia by transformáciu pripravili a presunuli na začiatok roka 2023. Ako ďalej povedal, radšej si zadávajú ambiciózne ciele. Dodal, že transformácia už mala prebehnúť minimálne pred ôsmimi rokmi.Transformácia SAV by mala byť iná v tom, že je dobrá vôľa aj na ministerstve aj na strane akadémie. „Je tam dobrá komunikácia, takže ak narazíme na nejaký problém, určite si nepostavíme hlavu,“ povedal štátny tajomník. Doplnil, že ak by aj narazili na „slepé uličky“, tak legislatívu nastavia tak, aby sa im vyhli.Problém duševného vlastníctva na SAV je podľa Paulisa aj zdôvodnením, prečo ju chcú transformovať. „Tým dôvodom je, aby ústavy SAV mohli hospodáriť so svojím majetkom. Tým sa nemyslí Smolenický zámok alebo observatórium na Lomnickom štíte, ale najmä spomínané duševné vlastníctvo. Ak vznikne nejaký výstup, napríklad patent, ktorý bude ústav alebo verejná výskumná inštitúcia licencovať, tak aby z toho mohol tento ústav aj poberať príjmy,“ ozrejmil.Poukázal, že v susednej Českej republike sú napríklad ústavy, ktoré majú niekoľkonásobne vyššie príjmy práve z týchto licencií ako zo štátneho rozpočtu. Okrem licenčných poplatkov môže ústav SAV spolupracovať so súkromnými investormi. Ústav by vložil svoj patent a súkromník kapitál alebo by postavil halu. Tak by vznikol spoločný podnik.O zmene právnej formy akadémie sa začalo diskutovať v roku 2014. Takmer 50 ústavov SAV sa malo zmeniť na samostatne hospodáriace subjekty. Peniaze z rozpočtu by im naďalej ostali, no zároveň by mohli začať aj obchodovať so svojimi objavmi a poznatkami.Podľa prijatého zákona z roku 2017 mali na začiatku júla 2018 vzniknúť verejné výskumné inštitúcie. Aby sa tak stalo, potrebovali sa zapísať aj do špeciálneho registra.Ministerstvo školstva to vtedy odmietlo a žiadalo splnenie formálnych podmienok, na ktoré podľa akadémie nemalo nárok. V septembri 2018 sa transformácia SAV vrátila na začiatok.