Transformáciou SAV sa bude na podnet premiéra zaoberať rada vlády

Na snímke predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Transformáciou Slovenskej akadémie vied (SAV) sa bude na svojom mimoriadnom zasadnutí zaoberať Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. O zvolanie zasadnutia jej predsedu Richarda Rašiho (Smer-SD) požiadal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).napísali z Úradu vlády SR.Podľa zákona o verejných výskumných inštitúciách (VVI), ktorý schválila vlani Národná rada SR, sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať VVI. Na ich vznik bolo potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa doteraz nestalo. Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka je odmietanie zápisu zo strany ministerstva protizákonné, čo potvrdzuje aj právna analýza, ktorú si dala akadémia vypracovať.Rezort školstva uviedol, že otázku transformácie SAV na VVI riešila NR SR novelou zákona o SAV, ktorá bola schválená v júni 2018. Novela však bola vrátená prezidentom SR Andrejom Kiskom a doposiaľ nenadobudla účinnosť. Podľa ministerstva návrh na zapísanie do registra musí podať SAV.