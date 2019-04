Transnefť tvrdí, že kontaminácia ropy bola úmyselná

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk/Moskva 30. apríla (TASR) - Bielorusko v utorok vyhlásilo, že na obnovenie čistých dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba budú potrebné mesiace. Moskva tvrdí, že kontaminácia, ktorá spôsobila prerušenie dodávok, bola spôsobená úmyselne.Slovensko, Poľsko, Nemecko, Ukrajina a ďalšie krajiny zastavili dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba minulý týždeň, potom čo sa zistilo, že ropa je kontaminovaná veľkým množstvom organických chloridov, ktoré môžu zničiť rafinérske zariadenia.Dlhý výpadok dodávok môže donútiť rafinérie vo východnej Európe a v Nemecku obmedziť operácie a Rusko znížiť produkciu ropy. Takisto to môže viesť k tomu, že odberatelia si budú nárokovať od ruských producentov a ropovodného monopolu Transnefť odškodné.Šéf Transnefti Nikolaj Tokarev v utorok povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že kontamináciu úmyselne spôsobila súkromná firma v ruskom regióne Samara. Táto nemenovaná firma "zhromažďuje ropu od malých producentov v regiónoch Uľjanovsk, Orenburg a Samara a dopravuje ju do ropovodného systému", uviedol Tokarev bez toho, aby identifikoval firmu. "Táto firma úmyselne vstrekla ropu, ktorá náležite nebola pripravená" na vstup do ropovodného systému.