Transparency International vyhlásila najtransparentnejšie verejné firmy, prvýkrát sa na čele umiestnila mestská

Priemerné skóre narástlo na aktuálnych 46 percent

ZSSK je už tradične vysoko

26.11.2024 (SITA.sk) - Najtransparentnejšími verejnými firmami roku 2024 sa stali Mestské lesy Košice Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) . Ukázalo to najnovšie meranie, ktoré s odstupom piatich rokov uskutočnila protikorupčná organizácia Transparency International Slovensko Rebríček mapujúci transparentnosť stovky najväčších verejných firiem prináša Transparency po štvrtýkrát, poslednýkrát to bolo v roku 2019.Významné štátne, mestské, župné a univerzitné firmy sú zaradené do hodnotenia hospodária s takmer 17 miliardami eur (2023), čo je suma, ktorá by sa dala prirovnať k trom štvrtinám príjmov štátneho rozpočtu. Do veľkej miery rozhodujú o tom, aké kvalitné sú naše železnice, diaľnice, či služby a ceny súvisiace s mestskou hromadnou dopravou, kúrením, pitnou vodou alebo odvozom a likvidáciou odpadu. Za päť rokov sa firmy dokázali v transparentnosti posunúť.Priemerné skóre z roku 2019 (40 %) narástlo na aktuálnych 46 percent. Stále však platí, že až 46 firiem nedosiahlo ani toto priemerné skóre a nemožno ich tak označiť za transparentné. Po prvý raz sa na čele rebríčka dokázala umiestniť mestská firma. Malá košická eseročka so sedemmiliónovými tržbami a päťdesiatkou zamestnancov v transparentnosti prekonala aj štátnu zdravotnú poisťovňu a národného železničného dopravcu, ktorí patria k najväčším verejným firmám na Slovensku.V predošlom hodnotení skončil podnik košického magistrátu na druhom mieste. Odvtedy sa mu podarilo transparentnosť ešte zvýšiť, keď v súčasnom v hodnotení ako jediný získal najvyšší rating A+. Celkovým bodovým skóre 81 % však zaostal za víťazom spred piatich rokov, ktorým bola štátna Tepláreň Košice (89 %). Tá sa medzičasom stala súčasťou štátneho MH teplárenského holdingu. Ešte výraznejší vzostup predviedla VšZP, ktorá v minulosti zaostávala za svojimi možnosťami.Z 18. miesta v roku 2019 sa posunula na 2. priečku. V prípade tejto zdravotnej poisťovne je dôraz na transparentnosť o to cennejší, že sa dlhodobo musí vyrovnávať aj s inými závažnými výzvami a je tak podľa hodnotiacich pod väčším verejným tlakom.ZSSK je v transparentnosti už tradične vysoko, v TOP 5 bola vo všetkých doterajších hodnoteniach, v prvom rebríčku v roku 2012 dokonca zvíťazila. Najmenej transparentnými sú dve mestské správcovské spoločnosti, BYP Liptovský Hrádok a Spravbytherm Kežmarok. Ešte horšie obstála štátna akciovka Slovensko IT, ktorá sa však medzitým dostala do likvidácie.