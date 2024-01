Transparency vidí viacero problémov vo volebných pravidlách a volá po veľkej revízii. Nájde sa dobrá vôľa?

Transparentné účty

Financovanie kampaní

Politická reklama

Kontrola kampaní

Referendum a predkampaň

7.1.2024 (SITA.sk) - Volebná legislatíva a kontrola pravidiel by si zaslúžila veľkú revíziu. Myslí si to nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) , ktorá priniesla súhrn najpodstatnejších problémov a možných riešení pre zmenu legislatívy a praxe.„Problém zostáva, že na tieto zmeny by bola potrebná práve vôľa tých, ktorým nejasné a netransparentné pravidlá skôr vyhovujú," tvrdí TIS.Prvým problémom, ktorý organizácia vidí, je obchádzanie transparentných účtov.„Popri únose kampaní do netransparentného prostredia agentúr a nepresnom popisovaní výdavkov sa vyskytli veľké zálohy platené vopred mimo transparentného účtu a veľké platby s dlhou dobou splatnosti uhradené po voľbách," uviedla TIS.Tvrdí, že pochybnosti sa vyskytli v súvislosti s výškou predkampaní a dodáva, že banky ponúkali transparentné účty s rôznou kvalitou, niektoré mali problémy s ich funkčnosťou.Riešením by podľa organizácie bolo zavedenie minimálnych štandardov pre transparentný účet, obmedzenie netransparentných hromadných agentúrnych platieb, povinné transparentné účty aj v predkampani, limitovaná splatnosť faktúr a zavedenie pravidla, že strane môžu byť vyplatené štátne príspevky až vtedy, keď má finančne vysporiadanú celú predvolebnú kampaň.TIS ďalej navrhuje zaviesť transparentnejšie financovanie kampaní.„Súťaž deformoval model financovania strán neprimerane zvýhodňujúci víťazov volieb, ako aj 3,5-miliónový limit na privátne príjmy pre strany v jednom volebnom období. Verejnú kontrolu komplikovalo neskoré zverejňovanie informácií o pôžičkách na weboch strán či prijímanie darov mimo transparentného účtu," informovala organizácia.Riešením podľa nej má byť zavedenie povinného spolufinancovania pre všetky strany, prehodnotenie finančných limitov, zvýšenie alebo zrušenie limitu pre privátne príjmy strany v rámci volebného obdobia či povinnosť pre strany prijímať dary a úvery na kampaň iba cez transparentný účet.Organizácia zároveň upozorňuje na obchádzanie povinného označovania politickej reklamy najmä v internetovom priestore.„Vyskytlo sa zverejnenie neoznačenej politickej reklamy pred začiatkom oficiálnej kampane dostupnej v jej priebehu. Verejnú kontrolu obmedzila neochota veľkých agentúr zverejniť informácie o politickej reklame," uviedla TIS.Ako riešenie vidí spresnenie pravidiel o označovaní politickej reklamy pri zohľadnení nových mediatypov a taktiež povinnosť jej označovania aj mimo obdobia predvolebných kampaní.Pomohlo by aj zavedenie povinného reportovania predanej politickej reklamy pre jej najväčších dodávateľov.TIS upozorňuje aj na to, že štát nebol schopný pružne reagovať na podnety o porušení volebnej legislatívy a dodáva, že následná kontrola kampaní bola len formálna.K efektívnejšej kontrole kampaní by podľa organizácie pomohlo zavedenie podrobnejších záverečných správ o výdavkoch na kampaň vrátane spôsobu ich financovania.TIS volá aj po zmene modelu kontroly slovenskej politiky, ktorú by mal dostať na starosti nezávislý úrad.„Férovosť volieb znížili dezinformácie namierené voči konkrétnym politickým aktérom a prostredníctvom internetu sa šírili v čase volebného moratória a na ktoré zasiahnutí politici nemali možnosť adekvátne reagovať," uviedla TIS.Ďalej pripomína, že v rámci predkampane sa uskutočnilo aj referendum o skrátení volebného obdobia, pre ktoré však neplatili žiadne kampaňové pravidlá.Na danú problematiku ponúkla organizácia možné riešenia, ako napríklad „obmedzenie všeobecne nastaveného moratória na nevyhnutné minimum, prípadne umožnenie účinnej obrany proti dezinformáciám v jeho priebehu. Zavedenie povinnosti pre strany viesť transparentné účty a predkladať záverečné správy aj v rámci referendových kampaní".