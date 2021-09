Transparency vníma tlak zmariť vyšetrovanie dôležitých káuz a obvinenie Kovaříka môže byť súčasťou týchto snáh

Súčasné dianie otriasa dôverou

Obvinený zo zneužívania právomoci

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vzdanie sa funkcie policajného prezidenta zo strany obvineného Petra Kovaříka. môže ochrániť dôveryhodnosť polície.Pre agentúru SITA to skonštatoval Ján Ivančík Transparency International Slovensko , podľa ktorého nie je zďaleka ideálnym stavom, ak na čele policajného zboru stojí človek obvinený z trestného činu, a to bez ohľadu na dôvodnosť tohto obvinenia.„Dôverou verejnosti však otriasa súčasné dianie, a to najmä v prokuratúre. Vnímame tlak zmariť vyšetrovanie dôležitých káuz, pričom obvinenie policajného prezidenta môže byť súčasťou týchto snáh,“ pokračoval Ivančík.S ohľadom na troch po sebe obvinených policajných prezidentov vidí TIS rozdiely medzi jednotlivými prípadmi. „Tento stav súvisí aj so spoločenskou situáciou po vražde Jána Kuciaka a snahou o očistu verejnej sféry,“ uzavrel Ivančík.Obvinený policajný prezident Kovařík 31. augusta informoval o tom, že sa vzdá funkcie. Ako povedal, vo funkcii šéfa polície by v prípade schválenia jeho žiadosti o ukončenie pracovného pomeru mal skončiť k 15. septembru.Krajská prokuratúra Bratislava vzniesla 26. augusta obvinenie voči Kovaříkovi pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Policajný prezident mal podľa prokuratúry zmariť prebiehajúci zásah zadržania, ako aj v