Transparentný účet ponúkajú zatiaľ iba dve banky

Bratislava 19. augusta (TASR) - Možnosť zriadiť si transparentný účet majú ľudia aktuálne len v dvoch bankách na Slovensku. Do budúcnosti by sa jeho ponuka však mohla rozšíriť. Niektoré finančné domy potvrdili, že zvažujú jeho zaradenie do produktového portfólia.Transparentný účet je štandardný bankový účet, ktorý je zverejnený na špeciálnej stránke pre nahliadnutie verejnosti. Verejnosť si dokáže na tejto stránke vyhľadať majiteľa účtu, aktuálny stav a pohyby na účte.priblížil odborník portálu Finančná hitparáda Martin Švidroň.Záujem o transparentné účty môže byť vyšší najmä v čase pred komunálnymi voľbami, kedy si ich otvárajú kandidáti na starostov a primátorov.myslí si Švidroň.Možnosť zriadenia transparentného účtu majú aktuálne klienti len v dvoch bankách. Pritom v jednej z nich si za takéto transparentné hospodárenie priplatia. Podľa portálu Finančná hitparáda totiž zaradila Slovenská sporiteľňa do svojho cenníka nový poplatok. Týka sa zverejňovania účtu na internetovej stránke transparentneucty.sk.priblížil Švidroň.Transparentný účet ponúka aj Fio banka.uviedol Švidroň.Ďalšie väčšie banky v súčasnosti transparentný účet neponúkajú. Niektoré z nich ale nevylučujú možnosť jeho zavedenia.potvrdila pre TASR hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová. Jeho zavedenie zvažuje aj VÚB.doplnil PR manažér VÚB Dominik Miša.Rozšíriť ponuku o transparentný účet neplánuje v najbližšom čase ČSOB banka ani Prima banka.dodala hovorkyňa Prima banky Eva Čonková.