Trápenie manchesterských gigantov pokračuje. Guardiola i Amorim vedia, že sa potrebujú zlepšiť – FOTO

Najhoršia séria

Druhá polovica tabuľky

8.12.2024 (SITA.sk) - Futbalisti úradujúceho anglického šampióna Manchestru City uhrali v 15. kole anglickej Premier League na pôde londýnskeho Crystal Palace remízu 2:2.Zverenci kouča Pepa Guardiolu na cudzom ihrisku nevyhrali už šiestom zápase v rade, čo predstavuje ich najhoršiu sériu od roku 2015. A to boli blízko ďalšej prehry, veď v Selhurst Parku dvakrát len ​​doťahovali náskok domácich.Obhajca ligového titulu aktuálne figuruje až na štvrtej priečke v tabuľke. Vyhral iba osem duelov z pätnástich, na vedúci Liverpool, ktorý má navyše ešte zápas k dobru, už stráca 8 bodov a „The Citizens" dosahujú nepresvedčivé výsledky aj v Lige majstrov.„Táto sezóna je zatiaľ utrpením. Som zvedavý na to, čo sa stane ešte v tomto mesiaci. Dnes sme však hrali bojovne, za čo musím chlapcov pochváliť. O titule nemôžeme za tejto konštelácie ani hovoriť, pretože naše výsledky sú zlé. V najbližších týždňoch pôjde o tom, aby sme chalanov herne prebrali," povedal pre britskú televíziu BBC kouč Guardiola.Svojich fanúšikov opäť raz sklamal aj druhý manchesterský klub-United. „Červení diabli" prehrali v sobotu na vlastnom štadióne s Nottinghamom Forest 2:3 a naďalej figurujú až v druhej polovici tabuľky, presne na 13. priečke. Ligové výsledky neposunul zatiaľ k lepšiemu ani nový kormidelník Rúben Amorim . Portugalec má v lige po príchode do klubu bilanciu 4 zápasy, 1 výhra, 1 remíza a 2 prehry.„Sme na dlhej ceste. Musíme začať vyhrávať zápasy, aby sa tím zlepšoval aj z hľadiska sebavedomia. Dnes sme si nedokázali vypracovať dostatočný počet šancí, i keď si myslím, že v ofenzívnej tretine ihriska hráme lepšie. Sme stále na začiatku niečoho veľkého. Riešime každý jeden detail, ktorý náš môže posunúť vpred," zhodnotil Amorim duel proti „lesníkom", ktorí na Old Trafford triumfovali po prvý raz od roku 1994.Náladu medzi fanúšikmi „červeného" Manchestru príliš nezlepšili ani informácie z nedeľňajšieho rána, podľa ktorých v klube údajne končí už po piatich mesiacoch športový riaditeľ Dan Ashworth. Podľa viacerých zdrojov je dôvodom jeho odchodu spor s majiteľom klubu Jimom Radcliffom. Informáciu klub doteraz oficiálne nepotvrdil.