Trápi vás bolesť hlavy alebo migréna?

Pomoc z prírody: Rimbaba obyčajná

Rimbaba a bolesť hlavy

Rimbaba a menopauza

Rimbaba - antioxidant

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk

. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

7.3.2025 (SITA.sk) -Dôležitá je prevencia - dostatočný pitný režim, pobyt na čerstvom vzduchu, fyzická aktivita ale hlavne sa vyvarovať napätiu a stresu a dopriať si v tejto uponáhľanej dobe zdravý oddych. Nie vždy sa to podarí, a keď už hlavu zachváti bolesť, hľadáte prostriedky, ktoré prinesú úľavu. Pokúste sa nesiahnuť hneď po liekoch, riešenie nájdete aj medzi liečivými rastlinami."Zázračná" bylinka s liečivými účinkami, Rimbaba obyčajná (Tanacetum parthenium), známa aj ako feverfew, je rastlina pôvodom z Európy a východného Kaukazu, no dnes rastie naprieč celou Európou i Spojenými štátmi americkými. Má prekrásny bielo-žltý kvet podobný rumančeku. Je to viacročná rastlina, ktorá priťahuje pozornosť nielen svojím vzhľadom, vôňou a dekoratívnymi vlastnosťami, ale najmä svojimi priaznivými účinkami.patrí medzi rokmi overené prírodné fytofarmaká pri bolestiach hlavy a migréneJej účinky sú predmetom viacerých vedeckých štúdií. Klinické štúdie potvrdzujú, že rimbaba obyčajná má preventívny účinok proti rozvoju migrén a schopnosť zmierniť bolesti hlavy. Obsahuje aktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmerné rozšírenie ciev, čím tlmí záchvaty migrény. Prípravky s obsahom rimbaby obyčajnej je možné využiť ako podporu, a tiež na zmiernenie príznakov už prebiehajúceho záchvatu migrény a podobných bolestí hlavy.Skúsenosti ukazujú, že rimbaba dobre pôsobí vo forme liehového extraktu. Účinné látky sa dobre vstrebávajú do organizmu a účinok je tak pomerne rýchly. Spoločnosť Fytopharma sa dlhoročne venuje liečivým rastlinám a aj na základe poznatkov vedeckých štúdií vyvinula kvapky s extraktom rimbaby. 30 kvapiek 3x denne vám môže priniesť úľavu od bolesti hlavy a urobiť váš deň opäť príjemným.Okrem zmiernenia bolestí hlavy má rimbaba aj ďalšie cenné benefity. Môže pomôcť ženám, ktoré sa potýkajú s nepríjemnými príznakmi menopauzy, ako sú návaly tepla, náladovosť alebo nespavosť. Pravidelné užívanie rimbaby vo forme kvapiek môže prispieť k zlepšeniu týchto stavov ženám v prechode a navodiť pohodu.Rimbaba taktiež pôsobí ako antioxidant. Chráni bunky organizmu pred oxidačným stresom a podporuje celkové zdravie. Jej užívanie môže prispieť k zlepšeniu fyzickej i psychickej pohody, čo je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi dôležité.FYTOPHARMA je tradičným slovenským výrobcom bylinných čajov a výživových doplnkov z liečivých rastlín. Ponúka rokmi overené receptúry a zároveň prináša moderné inovácie, ktoré zodpovedajú dnešným potrebám. Ľudia z Fytopharmy s úctou k prírode a k tradíciám pristupujú starostlivo k výrobe produktov, počnúc dôkladným výberom s dôrazom na kvalitné spracovávanie bylín, ktoré je na lekárenskej úrovni. Produkty Fytopharma nájdete v lekárňach alebo na e-shope: www.fytopharma.sk