Trasu úteku R. Vrbu a A. Wetzlera prešiel aj Izraelčan Noach Hikin

Žilina 3. mája (TASR) – Izraelský turistický sprievodca Noach Hikin prešiel na prelome apríla a mája za štyri dni a tri hodiny po 125-kilometrovej trase úteku slovenských židov Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera z nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime do slovenskej obce Skalité.Po absolvovaní cesty sa v piatok stretol s predsedom žilinskej Židovskej náboženskej obce Pavlom Franklom v bývalom židovskom starobinci na Hollého ulici, v ktorom Vrba a Wetzler spísali v roku 1944 správu o nemeckom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau.povedal Hikin.S predsedom žilinskej Židovskej náboženskej obce bol v e-mailovom kontakte už pred cestou.podotkol Frankl.Hikin by sa na cestu po stopách Vrbu a Wetzlera vydal aj druhýkrát, ale zobral by so sebou ďalších ľudí.pripomenul Hikin.Po príchode do poľskej Milowky zistil, že Poliaci sú veľmi vnímaví.uzavrel 35-ročný turistický sprievodca.Pred 75 rokmi sa slovenským židom Rudolfovi Vrbovi a Alfredovi Wetzlerovi podarilo utiecť z hermeticky stráženého nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Podporení odbojovým hnutím v tábore chceli svojím svedectvom zabrániť ďalším deportáciám. Po troch týždňoch na úteku, 25. apríla 1944, prišli do Žiliny, kde bola na základe ich výpovedí spísaná detailná, 32-stranová správa o fungovaní a podstate najväčšieho nacistického tábora smrti.