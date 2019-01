Trať v 1. kole slalomu na Ganslernhangu zaskočila favoritov i Žampu

Slovenský lyžiar Adam Žampa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kitzbühel 26. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Ramon Zehnhäusern dosiahol najrýchlejší čas v 1. kole sobotného slalomu Svetového pohára. V rakúskom Kitzbüheli sa usadil na čele so štartovým číslom 13, keď už sa rátalo s vedením Francúza Noela Clementa. Víťaz predchádzajúceho slalomu napokon zaostal o 12 stotín, tretiu pozíciu zaujal jeho krajan Alexis Pinturault (0,17 s). Slovenský reprezentant Adam Žampa po chybe vyšiel z línie a hoci ho v cieli s veľkou stratou zaregistrovali s číslom 33 v dôsledku výpadkov súperov na priebežnom 26. mieste, jeho šance na postup do 30-ky druhého kola boli mizivé. V 79-člennom štartovom poli sa na svoju jazdu chystal s 56-kou aj Matej Falat.Na Ganslernhangu v 1. kole číhalo viacero "bonbónikov". Architekt kurzu zaskočil pretekárov už na úrovni prvého medzičasu, kde im extrémnym spôsobom zatvoril líniu oblúkov po prudkom prekonaní zlomu. Aj v ďalších úsekoch to bol predovšetkým mentálny boj o ideálne skĺbenie taktiky a agresivity, najmä keď sa pred lyžiarmi zjavili netradične postavené vertikály.S týmito podmienkami sa prekvapujúco nestotožnili najlepší slalomár éry, domáci Marcel Hirscher ani jeho dlhoročný nórsky tieň Henrik Kristoffersen. Rakúšan so štartovým číslom 5 dostal do vysielačky inštrukcie, ktoré ho však skôr pomýlili a namiesto klasických extrémnych polôh zvolil hladší prejazd aj tam, kde to nebolo nutné. Strata v 1. kole mu na 8. mieste narástla na 88 stotín a ešte o 4 stotinky viac Kristoffersenovi, ktorý sa po skvelom prvom medzičase nedokázal v troch širokých oblúkoch dostať včas do nasadenia.