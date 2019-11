Trať v úseku Molecova - obratisko Karlova Ves ešte len budú testovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 28. novembra (TASR) - Električkovú trať i trakčné vedenie v rámci prvej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave v úseku od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi mali začať testovať minulý týždeň. Pre poškodenie napájacieho kábla pozdĺž trate sa tak však nestalo. Pre TASR to povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že testovanie očakávajú v najbližších dňoch.Mesto deklaruje, že v rámci prvej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je hotová samotná trať a trakčné vedenie.spresnil Bubla. Schodiská na zastávke Nad lúčkami budú podľa jeho slov dokončené budúci rok, pretože je v pláne spustiť prevádzku električky čím skôr a práce v blízkosti trakčného vedenia nie je možné vykonávať." povedal hovorca.Práce na rekonštrukcii električkovej trate meškajú a ich prvá etapa nestihla byť dokončená ani v predĺženom termíne do konca októbra. Dodávateľ následne odhadoval dokončenie prác a kolaudáciu úseku od Molecovej po obratisko Karlova Ves na 17. novembra. Magistrát v novembri potvrdil, že to nebude ani k tomuto dátumu a že sa očakáva termín dokončenia prác v rámci prvej etapy modernizácie trate do 20. novembra.Kedy presne začnú električky jazdiť po zmodernizovanom úseku trate až po obratisko v Karlovej Vsi, nie je teraz jasné. Mesto uviedlo, že v prípade kladného výsledku technicko-bezpečnostných testov spraví maximum, aby boli potrebné doklady odovzdané stavebnému úradu a ten mohol vydať rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby.Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy už spustil kolaudačné konanie na predčasné užívanie prvej a druhej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave. Kraj deklaruje, že po doručení všetkých podkladov a vykonaní skúšok vydá povolenie na predčasné užívanie čo najskôr.Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna. Po spustení časti zmodernizovanej trate po obratisko Karlova Ves má zhotoviteľ pokračovať v druhej etape prác, a to od obratiska Karlova Ves po Damborského. Zhotoviteľ stále deklaruje, že trať v druhej etape bude k 20. decembru hotová. S prácami by sa malo následne pokračovať až začiatkom mája 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Práce tam majú trvať do jesene 2020. Zhotoviteľom prác je konzorcium firiem DK Radiála.