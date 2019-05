Traumatizované zvieratá z vojnových zón našli útočisko v Jordánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ammán 20. mája (TASR) - V prírodnej rezervácii v Jordánsku žijú zvieratá zachránené z regionálnych vojnových zón v Sýrii, z pásma Gazy či Iraku.Pred vyše rokom tam presťahovali aj dva medvede, Lawza a Sukkara. Skrčia a schúlia sa zakaždým, keď im nad hlavami preletí lietadlo - stále sú traumatizované bombardovaním z minulosti, napísala v pondelok agentúra AFP.Medvede patria k desiatkam živočíchov, ktoré zachránili z okolitých konfliktných oblastí, napríklad z palestínskeho pásma Gazy, kde platí izraelská blokáda, a premiestnili ich do Jordánska do prírodnej rezervácie pre divo žijúce zvieratá al-Mawá.Toto útočisko, nachádzajúce sa v provincii Džaraš severne od hlavného mesta Ammán, zriadila Nadácia princeznej Álíje, pomenovaná po kráľovej sestre, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou na ochranu zvierat Four Paws (Štyri laby).Sukkar (v arabčine Cukor) a Lawz (Mandľa) sú medvede ušaté -teraz deväťročné -, ktoré vojna uväznila v Zoologickej záhrade Magický svet pri druhom najväčšom sýrskom meste Aleppo, ale nakoniec ich v lete 2017 zachránili.uviedol ich opatrovateľ Chálid Ajasra.Medvede ušaté patria k 26 zvieratám, ktoré žijú v útočisku al-Mawá s rozlohou 1,4 štvorcového kilometra v zalesnenej horskej oblasti Jordánska.Väčšinu zvierat zachránili zo Sýrie, kde zúri konflikt od roku 2011, ale aj z chudobného pásma Gazy, kde Izrael bojoval od roku 2008 v troch vojnách proti radikálnym islamistickým vládcom z hnutia Hamas.Iba jedno zviera evakuovali z Iraku, medvedicu menom Lúla.Hovorca organizácie Four Paws so sídlom vo Viedni Martin Bauer povedal, že väčšina týchto zvierat bola pred záchranou v zúboženom fyzickom a psychickom stave a" spresnil Bauer pre agentúru AFP.Sukkar a Lawz urobili od príchodu do Jordánska obrovský pokrok." vysvetlil opatrovateľ Ajasra.Pracovníci v útočisku využívajú všetky druhy metód, aby pomohli zvieratám zotaviť sa po rokoch ťažkého života.Dostávajú vyváženú stravu, hračky - napríklad lopty - a absolvujú dokonca aj aromaterapiu, teda liečbu bylinkami a koreninami umiestnenými pri svojich ohradách vo vedrách. Toto im pomáha relaxovať.Medvede skonzumujú 16 kilogramov ovocia a zeleniny denne, levom dávajú 7-15 kilogramov mäsa trikrát týždenne.Leva Sultána a levicu Sabrín zachránili v roku 2014 z pásma Gazy po izraelskom bombardovaní. Sultán bol najprv, povedal Ajasra. "dodal.Výkonným riaditeľom prírodnej rezervácie al-Mawá je poľský veterinárny chirurg Marek Trela. Podľa neho je cieľom útočiska. Rezervácia sa totiž, doplnil Trela.Hoci rezervácia nie je zoologickou záhradou, návštevníci si ju môžu prejsť a stráviť nejaký čas so zvieratami. Vstupné je päť dinárov (približne sedem dolárov).