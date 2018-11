Treba ísť voliť a nielen reptať v krčmách, zhodujú sa Staromešťania

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 10. novembra (TASR) – Treba ísť voliť, nielen sa sťažovať a reptať v krčmách, zhodujú sa viacerí voliči v bratislavskom Starom Meste.uviedol pre TASR 56-ročný Staromešťan Miloš, ktorý zároveň poukazuje na to, že v komunálnych voľbách priamo rozhodujeme o tom, čo sa bude v samospráve diať.V žiadnom prípade nesúhlasí s argumentmi niektorých obyvateľov, že nepôjdu voliť, lebo ich jeden hlas aj tak nezaváži. "myslí si obyvateľ Starého Mesta. Taktiež ale zdôrazňuje, že občianska volebná povinnosť by nemala skončiť vhodením lístka do volebnej urny. "podotkol Miloš.Súhlasí s ním aj 66-ročná obyvateľka Elena.skonštatovala. Sama chodí pravidelne na voľby, pretože len tým podľa jej slov môže niečo zmeniť. "odkazuje tým, ktorým sa do volebných miestností nechce.Priebežne sa o dianie v mestskej časti zaujíma aj 40-ročný Jozef, ktorý v sobotu odvolil s celou rodinou. „Lebo každý hlas sa ráta a je dôležitý a rozhodne o tom, ako bude smerovať daná mestská časť, aký bude jej vývoj," poznamenal Staromešťan. Presvedčená o tom, že aj jeden hlas zaváži, je aj 77-ročná Ľudmila. "uviedla obyvateľka Starého Mesta.Odvoliť prišiel aj 29-ročný Ladislav.uviedol Ladislav. Pri výbere kandidáta sa rozhoduje podľa jeho volebného programu, komunikácie, ako aj jeho osobnej či odbornej minulosti.doplnil Ladislav.