Treba pracovať na svete s nulovou toleranciou voči násiliu, tvrdí Holečková

Podpora obetí násilia

Nebezpečná realita v živote žien

25.11.2023 (SITA.sk) - Je nutné spoločne pracovať na vytvorení sveta, kde ženy nebudú žiť v strachu pred násilím, kde budú mať možnosť slobodne rozhodovať o svojom živote a kde bude nulová tolerancia voči akémukoľvek druhu násilia.Uviedla to poslankyňa Martina Holečková Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) . Ako dodala, je kľúčové pracovať na vytváraní bezpečných priestoroch a podporovať obete násilia.KDH zdôraznilo, ževšetkým pripomína nutnosť zjednotenia sa v boji proti násiliu a zneužívaniu. To postihuje jednu z troch žien na celom svete.„Na Slovensku za posledných šesť rokov tvorili ženy dokonca až 86 percent obetí trestného činu týrania blízkej osoby a 90 percent obetí znásilnenia a sexuálneho násilia, za toto obdobie bolo 52 žien zavraždených ich partnerom," upozornilo KDH. Holečková pokračovala s tým, že tento deň odzrkadľuje utrpenie, ktoré postihuje veľa žen.„Preto by nás mal motivovať k zmene tejto neprípustnej situácie. Je až neuveriteľné, že viac ako 20 percent zo všetkých žien zažilo fyzické násilie a viac ako sedem percent sa ich stalo obeťou sexuálneho násilia. Tieto čísla len dokazujú, že násilie páchané na ženách nie je len abstraktný problém, ale nebezpečná realita v živote mnohých žien," vyhlásila Holečková.Uzavrela, že je kľúčové, aby sa neobracalo od tejto temnej skutočnosti a aktívne sa pracovalo na vytváraní bezpečných priestorov a podpore obetiam násilia.