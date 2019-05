Treba si dávať pozor na to, aby bol hlasovací lístok platný

Na snímke volič vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu v bratislavskej Petržalke 25. mája 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. mája (TASR) - Hlasovací lístok je platný aj v prípade, ak sa volič pomýli a zakrúžkuje viac ako dvoch kandidátov. Na pridelené prednostné hlasy sa však nebude prihliadať. V súvislosti so sobotnými eurovoľbami to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová. Lístok je podľa nej neplatný, ak sa v obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok.doplnila Chmelová. Štátna komisia sa podľa nej doteraz zaoberala jedným podnetom týkajúcim sa poriadku vo volebnej miestnosti.priblížila.Voliči si v sobotných eurovoľbách vyberajú poslancov do Európskeho parlamentu z 31 politických subjektov. Na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, a tým odovzdať prednostný hlas. Krúžkovať môže najviac dvoch kandidátov. Hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej schránky v obálke.